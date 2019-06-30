Футбол

Гвардиола оценил возможное возвращение Неймара в «Барселону»МК-Спорт 12:15

Главный тренер английского "Манчестер Сити", ранее тренировавший "Барселону", прокомментировал возможное вовзращение футболиста Неймара в стан испанского топ-клуба. В последние недели ряд СМИ сообщил о том, что бразьский форвард рассчитывает покинуть французский ПСЖ и вернуться в "Барселону".
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Гвардиола прокомментировал возвращение Неймара в «Барселону»

Газета.Ru10:25

Гвардиола представил, что было бы, вернись он в «Барселону»

Нева Спорт07:18

Гвардиола о возвращении Неймара в «Барсу»: «Если я вернусь, будет все по-прежнему?»

Sports.ru06:16

Хосеп Гвардиола: «Не вернусь в „Барселону“ или в Германию. В „Манчестер Сити“ у меня есть все, что нужно»

Sportbox.RU10:34

Гвардиола: не знаю, будет ли Неймар прежним после возвращения в «Барселону»

Чемпионат08:34

Хосеп Гвардьола: «Не знаю, будет ли Неймар прежним, вернувшись в „Барселону“»

Спорт-Экспресс07:49

Хосеп Гвардиола: «Не вернусь в „Барселону“ или в Германию. В „Манчестер Сити“ у меня есть все, что нужно»

Матч ТВ10:34
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