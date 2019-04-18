Футбол

Гвардиола объяснился за вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионовНаша версия 05:10

Манчестер Сити — Тоттенхэм
20 апреля
в 07:30
Чемпионат Англии
Стадион «Этихад»
После матча главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что «это было жестко, но ничего не поделаешь». В качестве основных причин вылета из турнира специалист назвал нереализованный пенальти в первой встрече, а также ошибки в обороне в самом начале второго матча.
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