Футбол

Гвардиола объяснил, почему «Манчестер Сити» не купит ГризманнаЕвро-футбол.ру 11:25

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола исключил вариант с покупкой Антуана Гризманна.
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Гвардиола: «Жители Барселоны, не волнуйтесь, „Ман Сити“ не собирается покупать Гризманна»

ProstoProSport14:13

«Манчестер Сити» поборется с «Барселоной» и «ПСЖ» за Гризманна

Вести.Ru03:54

«Манчестер Сити» не может позволить себе покупку Гризманна

Sport24.ru10:20

Гвардиола: «Пусть в Барселоне не волнуются, „Сити“ не может позволить себе Гризманна»

Бомбардир.ру11:34

Пеп Гвардиола: «Пусть в „Барселоне“ не переживают, „Ман Сити“ не может позволить себе Гризманна»

Sports.ru10:11

СМИ: «Манчестер Сити» следит за ситуацией с Гризманном

Спорт-Экспресс04:05

Гвардиола: пусть «Барселона» не волнуется, мы не можем позволить себе Гризманна

Чемпионат11:21
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Футбол

Почеттино условно дисквалифицировали на один матч ЛЧ

Лондонцев оштрафовали на 10 тысяч евро, а главного тренера команды Маурисио Почеттино условно дисквалифицировали на один матч со сроком действия в течение одного года.
Обновлено в 10:23
Происшествия

Полиция задержала мать девочки, оставленной в московской поликлинике

Обновлено в 15:42
Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено вчера в 13:46
Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

Компания Google составила рейтинг участников песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе запросов пользователей поисковой системы.
Обновлено в 14:18
Происшествия

В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек

В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено в 13:23
Общество

Древнюю мостовую на Волге в Казани поставят на госохрану

Древняя мостовая, которая вскрылась в Казани при обмелении Волги, получит статус объекта культурного наследия.
Обновлено в 09:37
Политика

Глава МИД Германии: Россия останется в ПАСЕ

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что на сессии комитета министров Совета Европы была достигнута договоренность о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее организации (ПАСЕ).
Обновлено в 08:08
Политика

Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 09:34
Политика

МИД о новых санкциях США: Москва не оставит без ответа этот выпад

Москва не оставит без ответа новые санкции США против спецотряда "Терек", говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.
Обновлено в 14:44
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.
Обновлено в 14:07
Политика

FT сообщила о проблемах украинских портов из-за Крымского моста

Из-за появления Крымского моста украинские порты столкнулись с серьезными проблемами, так как суда, которые туда следуют, страдают от постоянных задержек, пишет Financial Times (FT).
Обновлено в 02:31
Авто

Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам

В социальных сетях начали появляться фото и видео приподнятых универсалов Lada Granta Cross, доставленных на стоянки дилеров Lada.
Обновлено в 04:52
Политика

США решили отменить пошлины на алюминий и сталь из Канады и Мексики

США согласились в течение 48 часов отменить введенные ранее пошлины на поставки стали и алюминия из Канады и Мексики в обмен на новые жесткие меры со стороны Мехико и Оттавы, которые направлены на предотвращение ввоза китайской стали в США с территорий соседних стран.
Обновлено в 13:06
Армия и оружие

Опубликованы планы США по развалу России

Разведывательно-аналитический центр США Rand Corporation опубликовал доклад по развалу России.
Обновлено в 14:14
Футбол

Черевченко продлил контракт с «Арсеналом»

Обновлено в 15:22
Музыка

Лазарев рассказал о давлении после выхода в финал «Евровидения»

Обновлено в 02:44
Кино

Фанаты «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финал

Раздосадованные работой сценаристов поклонники сериала «Игра престолов» создали петицию с требованием переснять финальный сезон.
Обновлено вчера в 05:20
Наука

В лесах Лаоса нашли древние «кувшины мертвых»

Недавно группа австралийских исследователей обнаружила еще 137 кувшинов в 15 новых местах по всему Лаосу.
Обновлено вчера в 09:22
Игры

Представлен новый Minecraft, в который можно будет играть на улице

Ранее разработчики сделали оригинальную версию игры бесплатной и доступной для запуска в окне браузера, теперь же на официальном YouTube-канале появился полноценный анонсирующий ролик новой интерпретации знаменитой песочницы - Minecraft Earth.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие

Аваков приехал в Италию на суд по делу об убийстве журналиста в Донбассе

Украинского военного Виталия Маркива подозревают в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента и его российского переводчика Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков приехал в Италию, чтобы принять участие в суде над украинским военным Виталием Маркивом по делу об убийстве журналиста в Донбассе, передает РИА Новости со ссылкой на МВД Украины.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Мужчина взорвал гранату в отделении банка в Луганской области

Посетитель банка в Старобельске Луганской области подорвал гранату в одном из филиалов.
Обновлено в 14:22
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Происшествия

«Яндекс» отрицает запрет сотрудникам на полеты на SSJ 100

«Яндекс» отрицает ограничения, касающиеся полетов на Sukhoi Superjet 100 для своих сотрудников.
Обновлено в 13:51
Политика

Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко

Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Обновлено в 06:32
Политика

Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти на Украину

Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины в связи с отсутствием там свободных резервуаров для откачки некачественного сырья.
Обновлено в 10:00
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100

Изначально РИА Новости сообщали, что экипаж SSJ во время ЧП при посадке в Шереметьеве не выпустил закрылки.
Обновлено в 09:43
Общество

X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»

Обновлено в 03:19
Политика

Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов

Визит на церемонию инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского подтвердили президенты пяти стран, сообщила представитель Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.
Обновлено в 12:22
Авто

Российское подразделение Mercedes-Benz возглавит Хольгер Зуффель

С 1 сентября 2019 года господин Зуффель будет занимать пост генерального директора АО «Мерседес-Бенц Рус» и руководителя продаж подразделения Mercedes-Benz Cars в России.
Обновлено в 06:13
Происшествия

В Москве пожарные спасли 15 человек из горящего дома

На севере Москвы произошел пожар в 12-этажном жилом доме.
Обновлено в 13:49
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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