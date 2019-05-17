Футбол
Гвардиола объяснил, почему «Манчестер Сити» не купит ГризманнаЕвро-футбол.ру 11:25
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола исключил вариант с покупкой Антуана Гризманна.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 16:04, Ашберн
Футбол
Почеттино условно дисквалифицировали на один матч ЛЧ
Лондонцев оштрафовали на 10 тысяч евро, а главного тренера команды Маурисио Почеттино условно дисквалифицировали на один матч со сроком действия в течение одного года.
Обновлено в 10:23
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
Компания Google составила рейтинг участников песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе запросов пользователей поисковой системы.
Обновлено в 14:18
Происшествия
В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек
В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено в 13:23
Общество
Древнюю мостовую на Волге в Казани поставят на госохрану
Древняя мостовая, которая вскрылась в Казани при обмелении Волги, получит статус объекта культурного наследия.
Обновлено в 09:37
Политика
Глава МИД Германии: Россия останется в ПАСЕ
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что на сессии комитета министров Совета Европы была достигнута договоренность о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее организации (ПАСЕ).
Обновлено в 08:08
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 09:34
Политика
МИД о новых санкциях США: Москва не оставит без ответа этот выпад
Москва не оставит без ответа новые санкции США против спецотряда "Терек", говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.
Обновлено в 14:44
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.
Обновлено в 14:07
Политика
FT сообщила о проблемах украинских портов из-за Крымского моста
Из-за появления Крымского моста украинские порты столкнулись с серьезными проблемами, так как суда, которые туда следуют, страдают от постоянных задержек, пишет Financial Times (FT).
Обновлено в 02:31
Авто
Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам
В социальных сетях начали появляться фото и видео приподнятых универсалов Lada Granta Cross, доставленных на стоянки дилеров Lada.
Обновлено в 04:52
Политика
США решили отменить пошлины на алюминий и сталь из Канады и Мексики
США согласились в течение 48 часов отменить введенные ранее пошлины на поставки стали и алюминия из Канады и Мексики в обмен на новые жесткие меры со стороны Мехико и Оттавы, которые направлены на предотвращение ввоза китайской стали в США с территорий соседних стран.
Обновлено в 13:06
Армия и оружие
Опубликованы планы США по развалу России
Разведывательно-аналитический центр США Rand Corporation опубликовал доклад по развалу России.
Обновлено в 14:14
Футбол
Черевченко продлил контракт с «Арсеналом»
Обновлено в 15:22
Кино
Фанаты «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финал
Раздосадованные работой сценаристов поклонники сериала «Игра престолов» создали петицию с требованием переснять финальный сезон.
Обновлено вчера в 05:20
Наука
В лесах Лаоса нашли древние «кувшины мертвых»
Недавно группа австралийских исследователей обнаружила еще 137 кувшинов в 15 новых местах по всему Лаосу.
Обновлено вчера в 09:22
Игры
Представлен новый Minecraft, в который можно будет играть на улице
Ранее разработчики сделали оригинальную версию игры бесплатной и доступной для запуска в окне браузера, теперь же на официальном YouTube-канале появился полноценный анонсирующий ролик новой интерпретации знаменитой песочницы - Minecraft Earth.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
Аваков приехал в Италию на суд по делу об убийстве журналиста в Донбассе
Украинского военного Виталия Маркива подозревают в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента и его российского переводчика Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков приехал в Италию, чтобы принять участие в суде над украинским военным Виталием Маркивом по делу об убийстве журналиста в Донбассе, передает РИА Новости со ссылкой на МВД Украины.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Мужчина взорвал гранату в отделении банка в Луганской области
Посетитель банка в Старобельске Луганской области подорвал гранату в одном из филиалов.
Обновлено в 14:22
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Происшествия
«Яндекс» отрицает запрет сотрудникам на полеты на SSJ 100
«Яндекс» отрицает ограничения, касающиеся полетов на Sukhoi Superjet 100 для своих сотрудников.
Обновлено в 13:51
Политика
Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко
Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Обновлено в 06:32
Политика
Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти на Украину
Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины в связи с отсутствием там свободных резервуаров для откачки некачественного сырья.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100
Изначально РИА Новости сообщали, что экипаж SSJ во время ЧП при посадке в Шереметьеве не выпустил закрылки.
Обновлено в 09:43
Общество
X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»
Обновлено в 03:19
Политика
Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов
Визит на церемонию инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского подтвердили президенты пяти стран, сообщила представитель Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.
Обновлено в 12:22
Авто
Российское подразделение Mercedes-Benz возглавит Хольгер Зуффель
С 1 сентября 2019 года господин Зуффель будет занимать пост генерального директора АО «Мерседес-Бенц Рус» и руководителя продаж подразделения Mercedes-Benz Cars в России.
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Москве пожарные спасли 15 человек из горящего дома
На севере Москвы произошел пожар в 12-этажном жилом доме.
Обновлено в 13:49