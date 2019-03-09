Футбол
Гвардиола не ведет переговоров с «Ювентусом»Soccer.ru 10:41
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не ведет переговоров с «Ювентусом». Об этом сообщило окружение, близкое к испанскому специалисту. Ранее сообщалось, что Гвардиола якобы согласился возглавить туринский клуб следующим летом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Журналист Il Giornale: «У Гвардиолы есть устная договоренность с „Ювентусом“ по 4-летнему контракту»
Eurosport.ruвчера в 16:01
Журналист Луиджи Гуэльпа: «Гвардиола уже достиг устного соглашения с „Ювентусом“»
Бомбардир.рувчера в 13:17
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 13:31, Ашберн
Политика
В Шереметьево у сотрудника посольства США нашли мину
В терминале D московского аэропорта Шереметьево у сотрудника посольства США, который имеет отношение к американским Вооруженным силам, была обнаружена мина без взрывчатого вещества, сообщили в МИД России.
Обновлено в 07:42
Кино
Ушёл из жизни народный артист СССР Владимир Этуш
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
В Госдуме оценили слова Порошенко о способных уничтожать цели в тылу России ракетах
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал RT заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что Украине необходимо высокоточное ракетное оружие, которое сможет поражать цели далеко в тылу России.
Обновлено в 12:23
Происшествия
Уволенного со скандалом топ-менеджера «Росгеологии» арестовали
Горринга уволили из госкомпании 29 января после того, как в сети появилось видео с его стрима, на котором он матерился, угрожал другим игрокам и рассказывал о сексуальных отношениях со своими сотрудницами.
Обновлено в 09:20
Политика
В Сети раскритиковали слова чувашского чиновника о ленивых бюджетниках
Ранее чиновник заявил, что трудолюбивые учителя и врачи получают хорошую зарплату, а остальные мало работают.
Обновлено в 11:39
Религия
Умер настоятель петербургского Казанского собора
После тяжелой болезни в возрасте 87 лет скончался настоятель Казанского кафедрального собора в Санкт-Петербурге протоиерей Павел Красноцветов.
Обновлено в 12:30
Футбол
ЦСКА — Рубин 3:0
Обновлено в 08:01
Музыка
Лазарев представил песню для «Евровидения»
Певец Сергей Лазарев представил песню, с которой выступит на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" в Израиле.
Обновлено в 11:02
Происшествия
В Петербурге со льда Финского залива спасли почти 100 рыбаков
Почти 100 любителей зимней рыбалки вышли на лед Финского залива, несмотря на предупреждения о непогоде.
Обновлено в 12:58
Политика
Порошенко сбежал от «охотников» при помощи газа
Полиция применила слезоточивый газ — только так Порошенко удалось уехать.
Обновлено в 12:55
Политика
Порошенко заявил об освобождении Украины от культурной оккупации
Президент Украины Петр Порошенко объявил Украину свободной от культурной оккупации. Об этом в субботу, 9 марта, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 06:38
Происшествия
В Венесуэле произошли новые отключения электричества
В Венесуэле в различных штатах произошли новые отключения электричества.
Обновлено в 12:17
Армия и оружие
«Филин» «Адмирала Горшкова» напугал британские СМИ
The Times отдельное место в публикации отвела вооружению российского фрегата "Адмирал Горшков", пишет портал inosmi.ru.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В Мексике 15 человек погибли при нападении на ночной клуб
В мексиканской Саламанке (штат Гуанахуато) не менее 15 человек погибли и пять человек ранены в результате нападения на ночной клуб в Мексике, пишет Milenio о ссылкой на правительственные источники.
Обновлено в 11:11
Происшествия
В Японии более 80 человек пострадали при столкновении катера с китом
В результате пострадали более 80 человек, пишет NHK со ссылкой на Береговую охрану Японии.
Обновлено в 07:41
Политика
Юристы Варданяна потребовали от мальтийского издания The Shift удалить статью об офшорах «Тройки Диалог»
Юристы бизнесмена Рубена Варданяна потребовали от мальтийского издания The Shift удалить публикацию о сети офшоров, созданной инвестиционным банком «Тройка Диалог».
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
Эрдоган: С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала ТРТ заявил, что покупаемые Анкарой российские зенитные ракетные системы С-400 никак не связаны с безопасностью Североатлантического альянса.
Обновлено в 13:00
Культура
В РПЦ возмутились военной песней в Исаакиевском соборе
Обновлено в 09:19
Происшествия
В Париже задержаны 15 участников акции «желтых жилетов»
Обновлено в 12:50
Футбол
«ПСЖ» заинтересовался хавбеком «Спартака»
Полузащитник "Спартака" Фернандо может продолжить карьеру в "ПСЖ", сообщает Le 10 Sport.
Обновлено в 12:00
Религия
В РПЦ призвали не увлекаться СМС-извинениями в Прощеное воскресенье
В канун Прощеного воскресенья в Русской православной церкви напомнили, что подлинное покаяние не бывает легким, и призвали не сводить его к веерной отправке СМС-сообщений.
Обновлено в 07:09
Происшествия
В Пальмире прогремел мощный взрыв
В деревне в окрестностях города Пальмира взорвалась заложенная террористами мина, сообщает гостелевидение Сирии.
Обновлено в 10:16
Политика
Экс-глава МИД Германии допустил досрочную отставку Меркель
Бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль в интервью Augsburger Allgemeine предположил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель может покинуть свой пост досрочно из-за растущего недовольства избирателей.
Обновлено в 11:47
Политика
Конституционный суд Молдавии утвердил результаты выборов в парламент
Конституционный суд Молдавии 9 марта утвердил результаты парламентских выборов и признал законными мандаты 101 избранного депутата.
Обновлено в 13:21
Происшествия
Допустивший ошибку в титре Васильевой сотрудник отстранён
Сотрудник Московского международного салона образования назвал Ольгу Васильеву министром «просвящения».
Обновлено в 12:49
Происшествия
Рядом с воинской частью с С-300 взорвалась самодельная бомба
Рядом с воинской частью в деревне Ваганово в Ленинградской области взорвалась самодельная бомба.
Обновлено в 09:49