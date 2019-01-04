Футбол

Гвардиола одержал 100-ю победу с «Манчестер Сити»
Sports.ru
вчера в 17:09

Манчестер Сити — Ливерпуль
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Этихад»
20′
Деян Ловрен
Венсан Компани
31′
38′
Джорджиньо Вейналдум
Серхио Агуэро
40′
Эмерик Лапорт
45′+2′
57′
Джеймс Милнер
Фабиньо
64′
Роберто Фирмино
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
65′
Лерой Сане
72′
77′
Садио Мане
Джердан Шакири
86′
Джорджиньо Вейналдум
Дэниэл Старридж
Эмерик Лапорт
Кайл Уокер
86′
Венсан Компани
Николас Отаменди
88′
Бернарду Силва
89′
Эдерсон Сантана
90′+5′
«Манчестер Сити» победил «Ливерпуль» (2:1) в рамках 21-го тура чемпионата Англии. Главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола одержал 100-ю победу в официальных матчах с английским клубом. 47-летний специалист возглавляет «Ман Сити» с лета 2016 года.
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