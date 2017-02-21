Футбол
Гвардиола: не ожидал, что сможем опередить «Ливерпуль»Чемпионат 10 мая в 10:59
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что не ожидал, что его команда сможет вернуться в чемпионскую гонку, когда отставание в турнирной таблице АПЛ от «Ливерпуля» достигло 7 очков.
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