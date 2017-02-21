Футбол

Гвардиола: не ожидал, что сможем опередить «Ливерпуль»Чемпионат 10 мая в 10:59

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что не ожидал, что его команда сможет вернуться в чемпионскую гонку, когда отставание в турнирной таблице АПЛ от «Ливерпуля» достигло 7 очков.
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Гвардиола запретил клубу следить за последней игрой «Ливерпуля» в АПЛ

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«Ман Сити» или «Ливерпуль»? Гвардиола или Клопп? Кто станет чемпионом Англии?

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Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
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В Литве проходят президентские выборы

В Литве сегодня проходят выборы президента республики.
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Сегодня в Москве возле здания АП РФ после провокации активистов движения SERB задержан проводящий голодовку Владимир Скубак и еще пять человек.
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Если США будет использовать авианосцы, Иран ответит ударом "в голову", заявил командующий Корпусом стражей исламской революции бригадный генерал Хосейн Салами.
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В Москве состоится мотопробег в память о Сергее Доренко

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Происшествия

В Ростовской области снесут дом, где произошел взрыв газа

Губернатор Ростовской области сообщил, что 16-квартирный двухэтажный дом, где ночью произошел взрыв газа и погибли люди, скорее всего, восстановлению не подлежит.
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Сергей Лазарев выступит с песней Scream, которую для артиста написали российский эстрадный певец Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос.
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Документальный фильм о жизни легендарного гонщика Михаэля Шумахера увидит свет в декабре этого года.
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова порадовала поклонников фотографией в купальнике.
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На Ставрополье двухлетний мальчик сгорел в отцовской машине

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Старшая дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания

Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина извинилась перед близкими, друзьями и коллегами отца, собравшимися на Троекуровском кладбище проститься с журналистом.
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