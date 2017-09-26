Футбол

Гвардиола: не ожидал, что сможем опередить «Ливерпуль»Чемпионат вчера в 10:59

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что не ожидал, что его команда сможет вернуться в чемпионскую гонку, когда отставание в турнирной таблице АПЛ от «Ливерпуля» достигло 7 очков.
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Гвардиола: «Мне приятно давление. Лучше лидировать, чем догонять»

Soccer.ru07:42

Гвардиола: «Одна ошибка судьи может решить судьбу титула чемпиона АПЛ»

Sport24.ru02:27

Гвардиола не верил в шансы «Сити» на чемпионство в гонке с «Ливерпулем»

Газета.Ruвчера в 15:10

Венсан Компани: «С большой долей вероятности „МС“ обыграет „Брайтон“. Другие сценарии не имеют ко мне никакого отношения»

Матч ТВ00:42

Гвардиола: возможно, в последние минуты матча придётся сделать что-то безумное

Чемпионат00:14

Пеп Гвардиола: «Судьбу титула могут решить одна наша оплошность, невероятная игра соперника или ошибка судьи»

Sports.ru01:35

Гвардиола: «Может случиться что угодно. Судьбу титула АПЛ могут решить мелочи»

Бомбардир.ру02:45
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Происшествия

В Екатеринбурге возбудили дело после нападения собаки на ребенка

Следствие в Екатеринбурге возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 07:35
Политика

Трамп назвал «простой способ» избежать увеличения пошлин на товары

Президент Дональд Трамп назвал "простой способ" избежать повышения пошлин на импортируемые в США товары.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие

После взрыва в Латвии умер еще один военнослужащий НАТО

Обновлено в 06:15
Экономика

Курс биткоина стремится к отметке $ 7200

Биткоин продолжает стремительно расти: сейчас стоимость криптовалюты достигает 6,7 тысячи долларов.
Обновлено в 11:30
Политика

Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия

В Индонезии более 30 заключенных сбежали из тюрьмы

По меньшей мере 34 заключенных сбежали из тюрьмы в индонезийском городе Сиак-Сри-Индрапура (Siak Sri Indrapura) на острове Суматра после бунта, сообщает агентство Antara со ссылкой на полицию.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Более 200 человек эвакуировали из гостиницы в Казани из-за задымления

Обновлено в 11:17
Транспорт

Пробег в память о Сергее Доренко организуют мотоциклисты Москвы

В Москве запланирован пробег в память о российском журналисте Сергее Доренко. Он ушел из жизни в четверг, 9 мая.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Погибшие пассажиры SSJ-100 не успели даже расстегнуть ремни, пишут СМИ

Источник в правоохранительных органах опроверг версию ряда СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не смогли выбраться из самолета из-за того, что сидящие впереди пассажиры забирали свою ручную кладь, передает ТАСС.
Обновлено в 10:29
Футбол

Футболисты ЦСКА прибыли в Санкт-Петербург

Футболисты ЦСКА успешно добрались до Санкт-Петербурга, где в рамках 28-го тура РПЛ сыграют с «Зенитом».
Обновлено в 11:10
Энергетика

В Белоруссии в двенадцатый раз в этом году подорожает бензин

С начала года стоимость сырья выросла на 18%, а бензин — на 7%.
Обновлено в 11:30
Политика

«Укртранснафта» возобновила транзит нефти по «Дружбе»

В сообщении «Укртранснафты», опубликованном в социальной сети Facebook, указывается, что транзит нефти был возобновлен в 14:35 11 мая.
Обновлено в 09:05
Общество

Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ

Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
Обновлено в 10:22
Футбол

Григорян останется возглавлять «Тамбов» в следующем сезоне

Григорян продолжит работу с командой в следующем сезоне.
Обновлено в 11:35
Общество

Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве

Российские энергетики готовят новшества, которые помогут мелким и средним потребителям сэкономить на электричестве.
Обновлено вчера в 23:45
Политика

В ДНР началось празднование пятой годовщины образования республики

В честь пятой годовщины образования ДНР около 40 тыс. человек принимают участие в шествии «Лента времени» в центре Донецка.
Обновлено в 11:19
Происшествия

«Аэрофлот» отменил 14 парных рейсов самолета Sukhoi Superjet 100

Обновлено вчера в 08:20
Общество

В Омске снова выпадет снег — прогноз синоптиков

Новая рабочая неделя начнется в Омске с дождя и снега.
Обновлено в 11:00
Общество

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года

Ночь на субботу, 11 мая стала наиболее теплой в Москве с начала года, об этом сообщают столичные синоптики.
Обновлено в 09:45
Политика

План Зеленского на первые сто дней срока почти готов, заявил советник

План действий Владимира Зеленского в первые 100 дней на посту президента Украины готов на 95%, заявил его советник, экс-министр финансов Александр Данилюк.
Обновлено в 05:29
Происшествия

На Камчатке медведь украл у охотников холодильник с едой

На Камчатке медведь обокрал охотников, которые припарковались на обочине дороги.
Обновлено в 10:34
Футбол

«Сочи» и «Тамбов» впервые вышли в РПЛ

Обновлено в 10:51
Футбол

«Реал» заинтересовался защитником «Лиона»

Защитник «Лиона» Ферлан Менди может перебраться в чемпионат Испании. Игрок привлек внимание мадридского «Реала».
Обновлено в 06:52
Общество

Двухэтажные водородные автобусы появятся в Лондоне

Двухэтажные городские автобусы, работающие на водородных топливных элементах, появятся на улицах столицы Великобритании в 2020 году.
Обновлено в 11:35
Авто

В России автомобиль Bentley переделали в танк

Техника совершила первый выезд (видео ниже) и продемонстрировала массу «детских болезней», однако энтузиазм мастеров и успешный опыт реализации аналогичных проектов оставляют надежду на то, что рано или поздно «Ультратанк» будет закончен.
Обновлено в 04:08
Кино

Спойлеры к финалу «Игры престолов» попали в Сеть

Как сообщает издание The Sun, в Сеть попали спойлеры к пятой и шестой сериям «Игры престолов».
Обновлено в 09:41
Происшествия

Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок

Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
Обновлено в 05:54
Общество

Новые субсидии на квартплату могут появиться в России

Люди, проживающие в одной квартире, могут получить возможность обратиться за субсидией от государства, даже не подтверждая своё родство.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес

Экс-жена отца Меган Маркл посоветовала не допускать его к ребенку

Экс-супруга отца герцогини Сассекской Рослин считает его «ужасным» родителем.
Обновлено в 02:43
Политика

В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
Обновлено в 08:48
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Хосеп Гвардиола
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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