Футбол
Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионовЭкономика сегодня 17 апреля в 19:26
Чемпионат Англии
Стадион «Этихад»
О вылете своей команды из Лиги чемпионов высказался Гвардиола. Он заявил, что это тяжело и жестоко, но нужно принять такой результат. Слова наставника были процитированы на странице «Манчестер Сити» в социальной сети Twitter.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Как отреагировали на вылет «Манчестер Сити» из ЛЧ и выход «Тоттенхэма» в 1/2 финала
RT на русскомвчера в 05:33
«Это жестоко». Гвардьола – о вылете «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Спорт-Экспресс17 апреля в 17:36
Гвардиола: «Это жестоко, но нужно принять. Поздравляю „Тоттенхэм“ и удачи в полуфинале»
Sport24.ru17 апреля в 17:41
Гвардиола – после матча с «Тоттенхэмом»: «Это жестоко. Но мы должны принять это»
Бомбардир.ру17 апреля в 17:41
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
Футбол
Жена Макеева опубликовала пост в поддержку Кокорина и Мамаева. Очень мощный текст
Светлана Макеева, жена защитника "Сочи" Евгения Макеева в своем Инстаграме поддержала нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
Суд изучил видео драки компании Кокорина и Мамаева с Соловчуком
Обновлено вчера в 14:48
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
В Северной Ирландии произошла стрельба
Один человек погиб в результате стрельбы, которая произошла в понедельник вечером в городе Крегган в провинции Ольстер в Северной Ирландии.
Обновлено вчера в 20:33
Политика
Зеленский представил свою команду
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в программе "Право на власть" в эфире канала "1+1" представил членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 21:58
Наука
Ученые установили, какое давление снижать не нужно
Как сообщает ToDay News Ufa, в большинстве случаев лекарства не нужны при лечении гипертонии.
Обновлено вчера в 06:48
Авто
Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае
Компания Mercedes-Benz приостановила действие своей франшизы в Китае из-за скандала, связанного с одним из дилерских центров в городе Сиань.
Обновлено 17 апреля в 09:30
Происшествия
В Новосибирской области загорелась администрация села
Огонь полностью охватил крышу здания в Болотнинском районе. Сегодня, 18 апреля в селе Светлая Поляна загорелась администрация сельсовета.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Россия ввела запрет на поставки нефти на Украину
Россия остановила поставки нефти и нефтепродуктов на Украину. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает URa.ru.
Обновлено вчера в 07:17
Транспорт
В центре Новокузнецка ограничат движение
Список дорог, где запретят движение: — проезд между «Сбербанком» на ул. Тольятти, 27 и администрацией города Новокузнецка на ул. Кирова, 71; — автомобильная парковка у здания администрации города Новокузнецка на ул. Кирова, 71; — ул. Тольятти от пересечения с ул. Кирова до 25-го дома; — ул. Циолковского от 54 до 61 домов.
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Медведчук предложил Зеленскому заключить сделку с Москвой
Актер Владимир Зеленский в случае победы на президентских выборах на Украине сможет восстановить контроль над Донбассом в течение нескольких месяцев, а также получить дешевый газ и крупные инвестиции от России, если заключит сделку с Москвой.
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Президент Эстонии объявила о готовности Таллина к диалогу с Москвой
Обновлено вчера в 08:20
Политика
В форуме «Один пояс, один путь» в Пекине поучаствуют лидеры 37 стран
Глава китайского МИД Ван И сообщил, что во втором форуме «Один пояс, один путь», который состоится в Пекине 25-27 апреля, намерены принять участие 37 лидеров государств и правительств.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике
Обновлено вчера в 16:26
Политика
Трамп посетит Японию с 25 по 28 мая
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
Пожар на крыше жилого дома в Красноярском крае локализован
Кровля крыши загорелась в доме утром. Площадь пожара составила около 2 тыс. кв. м. По данным ведомства, угрозы квартирам жильцов нет.
Обновлено вчера в 23:25
Здоровье
Главный онколог России сообщил о росте заболеваемости раком
Главный онколог России Андрей Каприн сообщил о росте числа больных раком в стране. По его мнению, это связано с улучшением диагностики.
Обновлено вчера в 05:11
Наука
Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
Ученые обнаружили в музее в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего, обитающего на Земле около 22 миллионов лет назад.
Обновлено вчера в 14:25
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено вчера в 05:02
Хоккей
«Сент-Луис» обыграл «Виннипег» и вышел вперед в серии
Обновлено вчера в 23:08
Авто
Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер
Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено 17 апреля в 11:10
Политика
Зеленский высказался в пользу героизации Бандеры
Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский заявил, что не имеет ничего против героизации националиста Степана Бандеры, а декоммунизация, по его мнению, вовсе является "нормальным" явлением.
Обновлено вчера в 04:12
Наука
Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком
Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено вчера в 01:56
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:34
Армия и оружие
Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара
Военная прокуратура Ливии в четверг выдала ордер на арест фельдмаршала Халифы Хафтара, командующего наступающей на Триполи Ливийской национальной армии (ЛНА), сообщает правительство национального согласия страны на странице в фейсбуке.
Обновлено вчера в 13:29
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Общество
Непогода оставила тысячи жителей Иркутской области без света
В Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра, мокрого снега, метели — почти 12 тысяч жителей 35 населенных пунктов остались без электроснабжения.
Обновлено вчера в 22:11
Общество
ГИБДД может изменить правила сдачи экзамена на права
ГИБДД планирует лишить права на ошибку при сдаче экзамена на водительские права. Изменения могут коснуться теоретической части.
Обновлено вчера в 23:18
Общество
Буркова попросят не возглавлять шествие «Бессмертного полка»
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 13:57