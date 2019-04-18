Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионовЭкономика сегодня 17 апреля в 19:26

О вылете своей команды из Лиги чемпионов высказался Гвардиола. Он заявил, что это тяжело и жестоко, но нужно принять такой результат. Слова наставника были процитированы на странице «Манчестер Сити» в социальной сети Twitter.

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