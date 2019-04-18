Футбол

Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионовЭкономика сегодня вчера в 19:26

Манчестер Сити — Тоттенхэм
20 апреля
в 07:30
Чемпионат Англии
Стадион «Этихад»
Исход противостояния с «Тоттенхэмом» в четвертьфинале Лиги чемпионов прокомментировал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. «Тоттенхэм» проиграл в ответном матче, но по сумме результатов двух встреч (4:3) прошел в полуфинал.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Как отреагировали на вылет «Манчестер Сити» из ЛЧ и выход «Тоттенхэма» в 1/2 финала

RT на русском05:33

«Манчестер Сити» отреагировал на вылет из четвертьфинала Лиги чемпионов

Матч ТВ03:09

Гвардиола – после матча с «Тоттенхэмом»: «Это жестоко. Но мы должны принять это»

Бомбардир.рувчера в 17:41

Гвардиола — о вылете «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов: это жестоко

Чемпионатвчера в 17:46

Гвардиола: «Это жестоко, но нужно принять. Поздравляю „Тоттенхэм“ и удачи в полуфинале»

Sport24.ruвчера в 17:41

«Это жестоко». Гвардьола – о вылете «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 17:36

Хосеп Гвардиола – после матча с «Тоттенхэмом»: Это жестоко

Советский спортвчера в 17:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 13:08, Ашберн
Авто

Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае

Обновлено вчера в 09:30
Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе с подозрением на инсульт.
Обновлено вчера в 04:32
Политика

Суд на Украине не признал Россию виновной в крушении Ил-76 в Донбассе

Чимиркова — вдова украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 08:53
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Экономика

Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира

Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес

Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой

Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.
Обновлено в 10:54
Авто

Toyota показала новый ProAce City

Выпускать Toyota ProAce City будут в нескольких модификациях, зависящих от длины (4,4 и 4,7 метра) и типа кузова (фургон, грузопассажирский фургон и пассажирский фургон).
Обновлено в 11:14
Происшествия

В центре Петербурга BMW наехал на пешеходов

В центре Санкт-Петербурга автомобиль после столкновения с другим транспортным средством вылетел на тротуар и наехал на толпу людей, в результате чего шесть человек получили различные травмы.
Обновлено в 12:04
Экономика

Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей

Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.
Обновлено в 12:16
Политика

Доклад Мюллера назвали победой Трампа

Доклад прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году назвали победой президента Дональда Трампа.
Обновлено в 11:40
Политика

Суд принял сторону Коломойского в споре о национализации Приватбанка

Решение о национализации Приватбанка было принято с нарушением действующего законодательства.
Обновлено в 07:38
Космос

В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы

Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Футбол

Российскому футболу придумывают новый лимит на легионеров

Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал ТАСС о том, что РПЛ одобрила изменение лимита на легионеров в высшем дивизионе чемпионата страны.
Обновлено в 11:36
Общество

Навальный утверждает, что жена-пенсионерка депутата Слуцкого купила Bentley за 28 млн рублей

Жена депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого, которого ранее пытались обвинить в домогательствах, в прошлом году якобы купила автомобиль Bentley Mulsanne за 28 млн рублей.
Обновлено в 10:09
Теннис

Мария Шарапова снялась с турнира в Штутгарте

Обновлено в 11:20
Политика

В Госдуме рассмотрели обращения Поклонской о коррупции среди депутатов

Председатель комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах депутатов, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба проверил заявления депутата Натальи Поклонской о возможных нарушениях закона коллегами из фракций «Единой России» и «Справедливой России».
Обновлено в 09:17
Футбол

«Челси» снизил запрашиваемую у «Реала» сумму за Азара

Ранее «Челси» требовал за Азара около 116 млн евро, но теперь цена на форварда была снижена до 103-105 млн.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей

Суд арестовал главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко.
Обновлено в 12:39
Политика

ЦИК Украины перенес время теледебатов Зеленского и Порошенко

Начало дебатов между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским в студии общественного телевидения перенесено на 21:00.
Обновлено в 11:58
Политика

На Ялтинский форум приехали иностранцы из 89 стран

В первом форуме приняли участие 600 участников из 12 стран мира, - отметил Андрей Назаров.
Обновлено в 09:38
Хоккей

«Автомобилист» продлил контракт с Секстоном

Обновлено в 11:30
Экономика

В России исчезает средний класс, остаются бедные и сверхбогатые

По данным швейцарского банка Credit Suisse в России на конец 2015 года, к среднему классу могли отнести себя люди, чей годовой доход составляет 18 тысяч долларов, или 96 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 10:17
Общество

Водка в России оказалась нелегальной на треть

Около трети водки, проверенной Росалкогольрегулированием в 2018 году, оказалась нелегальной.
Обновлено в 08:10
Кино

Вышел трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»

В YouTube на канале Universal Pictures Russia опубликован второй трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» Дэвида Литча.
Обновлено в 09:39
Авто

Новый Subaru Outback стал выше и получил турбомотор

Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:38
Авто

Jaguar I-Pace назвали автомобилем года 2019

Электрический кроссовер Jaguar I-Pace стал победителем в номинации «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year) в 2019 году, обойдя при этом Audi e-tron и Volvo S60/V60.
Обновлено вчера в 13:36
Политика

МИД РФ возмущен осквернением обелиска советским воинам в Польше

Москва возмущена фактом осквернения обелиска советским воинам в польском Яворе, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Обновлено в 09:15
Общество

Свердловский губернатор почти догнал свою супругу по доходам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заработал в 2018 году 5 млн 939 тысяч рублей, а его супруга — 6 млн 201 тысяча рублей.
Обновлено в 08:57
Футбол

Хедира перенесет операцию на колене и пропустит остаток сезона

Обновлено в 09:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хосеп Гвардиола
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное