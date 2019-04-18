Футбол

Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионовЭкономика сегодня вчера в 19:26

Манчестер Сити — Тоттенхэм
20 апреля
в 07:30
Чемпионат Англии
Стадион «Этихад»
О вылете своей команды из Лиги чемпионов высказался Гвардиола. Он заявил, что это тяжело и жестоко, но нужно принять такой результат. Слова наставника были процитированы на странице «Манчестер Сити» в социальной сети Twitter.
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