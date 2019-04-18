Футбол
Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионовЭкономика сегодня вчера в 19:26
Чемпионат Англии
Стадион «Этихад»
О вылете своей команды из Лиги чемпионов высказался Гвардиола. Он заявил, что это тяжело и жестоко, но нужно принять такой результат. Слова наставника были процитированы на странице «Манчестер Сити» в социальной сети Twitter.
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Гвардиола: «Это жестоко, но нужно принять. Поздравляю „Тоттенхэм“ и удачи в полуфинале»
Sport24.ruвчера в 17:41
Гвардиола – после матча с «Тоттенхэмом»: «Это жестоко. Но мы должны принять это»
Бомбардир.рувчера в 17:41
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 11:38, Ашберн
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