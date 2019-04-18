Хосеп Гвардиола объяснил вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионовРБК 03:01

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал жестокостью вылет команды из Лиги чемпионов. Накануне в ответном четвертьфинальном матче с лондонским "Тоттенхэмом" команда испанского специалиста одержала победу на своем поле со счетом 4:3.

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