Футбол
Хосеп Гвардиола объяснил вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионовРБК 03:01
Чемпионат Англии
Стадион «Этихад»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал жестокостью вылет команды из Лиги чемпионов. Накануне в ответном четвертьфинальном матче с лондонским "Тоттенхэмом" команда испанского специалиста одержала победу на своем поле со счетом 4:3.
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Гвардиола: «Это жестоко, но нужно принять. Поздравляю „Тоттенхэм“ и удачи в полуфинале»
Sport24.ruвчера в 17:41
Гвардиола – после матча с «Тоттенхэмом»: «Это жестоко. Но мы должны принять это»
Бомбардир.рувчера в 17:41
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 10:11, Ашберн
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