Футбол
Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионовЭкономика сегодня вчера в 19:26
Чемпионат Англии
Стадион «Этихад»
О вылете своей команды из Лиги чемпионов высказался Гвардиола. Он заявил, что это тяжело и жестоко, но нужно принять такой результат. Слова наставника были процитированы на странице «Манчестер Сити» в социальной сети Twitter.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Гвардиола: «Это жестоко, но нужно принять. Поздравляю „Тоттенхэм“ и удачи в полуфинале»
Sport24.ruвчера в 17:41
Гвардиола – после матча с «Тоттенхэмом»: «Это жестоко. Но мы должны принять это»
Бомбардир.рувчера в 17:41
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 16:11, Ашберн
Происшествия
Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге
Обновлено в 13:57
Происшествия
Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме
Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:07
Происшествия
Житель Брянска спалил полтора миллиона рублей в чайнике
Обновлено в 15:29
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Авто
Jaguar I-Pace назвали автомобилем года 2019
Электрический кроссовер Jaguar I-Pace стал победителем в номинации «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year) в 2019 году, обойдя при этом Audi e-tron и Volvo S60/V60.
Обновлено вчера в 13:36
Политика
Зеленский представил свою команду в прямом эфире украинского ТВ
Кандидат в президенты Украины комик Зеленский в прямом эфире программы «Право на власть» на канале 1+1 представил членов своей команды.
Обновлено в 14:33
Гаджеты
Из-за сбоя ПО «Связной» продавал iPhone по 5 тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам из-за сбоя программного обеспечения.
Обновлено в 13:13
Общество
Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы
Обновлено в 09:30
Политика
Зеленский пообещал наладить альтернативные поставки нефти
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, комментируя в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" решение России прекратить поставки нефти и нефтепродуктов в Украину, заявил, что необходимо искать альтернативные поставки.
Обновлено в 15:29
Наука
Чем нас лечат: Глюкофаж. Поможет ли похудеть препарат от диабета
Есть ли толк в рекомендациях биохакеров пить метформин, предотвращает ли этот препарат связанные с ожирением болезни сердца, можно ли не поправиться от антидепрессантов и что будет, если принимать лекарство из списков Всемирной организации здравоохранения не по назначению, читайте в рубрике «Чем нас лечат» на Indicator.Ru.
Обновлено в 14:54
Общество
Михалков рассказал о своём самочувствии после операции
Режиссёр Никита Михалков заявил, что не будет стоять на красной дорожке во время торжественного открытия 41-го Московского международного кинофестиваля из-за перенесённой операции.
Обновлено в 09:42
Авто
ГК «Авторусь» открыла новый дилерский центр Volkswagen в Измайлово
Дилерский центр предлагает своим клиентам весь спектр услуг официального дилера Volkswagen, включая продажу новых автомобилей и автомобилей с пробегом, прохождение тест-драйвов, trade-in, кредитование и страхование, сервисное обслуживание автомобилей, слесарный ремонт, продажу запасных частей и аксессуаров, сообщает пресс-служба ГК "Авторусь".
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара
Военная прокуратура Ливии в четверг выдала ордер на арест фельдмаршала Халифы Хафтара, командующего наступающей на Триполи Ливийской национальной армии (ЛНА), сообщает правительство национального согласия страны на странице в фейсбуке.
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес
Антон Гусев из «Дома-2» устроил драку в эфире Первого канала
В крутом норове работодателя из скандальной телестройки могли убедиться и зрители Первого канала - Гусев устроил в студии драку с сыном своей бывшей помощницы по дому.
Обновлено в 01:07
Футбол
Кутепов успешно перенес операцию
Защитник «Спартака» Илья Кутепов успешно перенес операцию в связи с правосторонней паховой грыжей.
Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Политика
Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву с рабочим визитом и провела переговоры с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:18
Футбол
Наполи — Арсенал 0:1 (2-й тайм)
Тренерские штабы "Наполи" и "Арсенала" определились со стартовыми составами команд на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы.
Обновлено в 14:02
Политика
Украинский суд не признал вины РФ в крушении Ил-76 в Донбассе
Чимиркова является вдовой украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в районе луганского аэропорта пять лет назад.
Обновлено в 13:30
Общество
Роскачество назвало лучшие марки кефира
Специалисты Роскачества провели исследование и выяснили, какой кефир лучше покупать. Всего эксперты изучили кефиры от 11 производителей.
Обновлено в 02:01
Экономика
Реальные доходы россиян снизились на 2,3%
Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года, говорится в данных Росстата (.pdf).
Обновлено в 09:49
Экономика
Новый экологический налог могут ввести в России
В правительстве рассматривают возможность заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог, рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.
Обновлено в 02:32
Общество
Доход губернатора Тульской области в 2018 году вырос на 1 млн рублей
Доход супруги губернатора составил 13,8 млн рублей, в ее собственности находится то же недвижимое имущество, что и у мужа, а также легковой автомобиль Land Rover Range Rover Sport 2018 года выпуска.
Обновлено в 13:06
Музыка
Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой
По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Транспорт
В Мосгордуме предложили установить алкозамки в автомобилях такси
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предложил оборудовать такси алкозамками для повышения безопасности пассажиров и участников автомобильного движения.
Обновлено в 02:39
Политика
Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой
Предприниматель Игорь Коломойский назвал президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой. Об этом сообщает «Экономическая правда».
Обновлено в 14:55
Путешествия
Более 100 россиян не смогли вылететь из Санкт-Петербурга на Хайнань
Российские туристы, планировавшие вылететь 18 апреля на китайский остров Хайнань из Санкт-Петербурга по линии нескольких туроператоров, не смогли попасть на рейс авиакомании iFly, сообщает АТОР.
Обновлено в 07:35
Хоккей
Андрей Свечников может пропустить остаток серии с «Вашингтоном»
Нападающий клуба «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников может пропустить остаток серии плей-офф первого раунда с «Вашингтон Кэпиталз» (1-2).
Обновлено в 15:06