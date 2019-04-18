Футбол

Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионовЭкономика сегодня вчера в 19:26

Манчестер Сити — Тоттенхэм
20 апреля
в 07:30
Чемпионат Англии
Стадион «Этихад»
Исход противостояния с «Тоттенхэмом» в четвертьфинале Лиги чемпионов прокомментировал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. «Тоттенхэм» проиграл в ответном матче, но по сумме результатов двух встреч (4:3) прошел в полуфинал.
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