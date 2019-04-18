Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионовЭкономика сегодня вчера в 19:26

Исход противостояния с «Тоттенхэмом» в четвертьфинале Лиги чемпионов прокомментировал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. «Тоттенхэм» проиграл в ответном матче, но по сумме результатов двух встреч (4:3) прошел в полуфинал.

Спорт день за днем

Политика Россия запретила экспорт нефти на Украину Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.

Политика Бортников призвал к выработке единых международных правил в интернете "Расследование преступлений боевиков в России и ряде европейских стран свидетельствуют, что их исполнители следовали инструкциям своих интернет-наставников", - отметил Бортников.

Политика На Ялтинский экономический форум приехали представители Украины Представители Украины принимают участие в пятом Ялтинском международном экономическом форуме.

Политика Москва учтёт отказ Мальты пропустить самолёты РФ в Венесуэлу МИД РФ заявил, что при выстраивании дальнейших отношений с Мальтой Россия учтёт тот факт, что эта страна отказалась пропустить самолёты РФ в Венесуэлу.

Футбол «Наполи» и «Арсенал» объявили стартовые составы Тренерские штабы "Наполи" и "Арсенала" определились со стартовыми составами команд на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы.

Политика Зеленский в студии телеканала «1+1» представил свою команду Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский в эфире политического шоу на канале "1+1" в четверг представил свою команду.

Шоу-бизнес Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.

Политика Порошенко созвал СНБО из-за решения суда по Приватбанку Президент Украины Петр Порошенко созвал совещание Совета национальной безопасности и обороны в связи с решением суда в Киеве, который признал незаконной национализацию Приватбанка.

Экономика В Минфине поддержали идею объединения ОСАГО и КАСКО Минфин поддержал идею создания универсального полиса на базе и ОСАГО, и КАСКО.

Шоу-бизнес Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста На днях СМИ сообщили, что солист "Иванушек" развелся с женой после 17 лет брака.

Гаджеты «Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.

Энергетика Total может инвестировать в СПГ-терминалы в Мурманске и на Камчатке Французская нефтегазовая компания Total намерена купить 10% в перевалочных пунктах сжиженного природного газа (СПГ) в Мурманске и на Камчатке, строительство которых запланировала компания «НОВАТЭК».

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Музыка Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.

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