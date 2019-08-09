Футбол
Гвардиола назвал сроки восстановления СанеProstoProSport вчера в 13:08
Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, на какой срок выбыл немецкий вингер Лерой Сане, получивший травму в первом тайме матча за Суперкубок Англии. Футболист был заменен в начале игры с подозрением на травму колена.
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Гвардиола о Сане: «Обычно восстановление после таких травм занимает 6-7 месяцев»
Sports.ruвчера в 09:02
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