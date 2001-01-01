Футбол
Гвардиола назначил в «Манчестер Сити» нового капитанаМатч ТВ 03:35
Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва стал новым капитаном команды. Кандидатуру испанца выбрал главный тренер команды Хосеп Гвардиола. Вице-капитанами «горожан» стали Фернандинью и Кевин де Брюйне.
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