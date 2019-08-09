Футбол

Гвардиола назначил Сильву новым капитаном «Манчестер Сити»ProstoProSport 09:35

Как сообщает пресс-служба англичан, роль вице-капитана будет выполнять хавбек Фернандиньо, а полузащитник Кевин Де Брейне станет третьим капитаном. Ранее статус капитана «Манчестер Сити» принадлежал защитнику Венсану Компани, который покинул команду этим летом и вернулся в «Андерлехт».
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Давид Сильва назначен капитаном «Манчестер Сити»

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Испанский футболист, игрок английского клуба «Манчестер Сити» и экс-игрок национальной сборной Испании. Чемпион мира и чемпион Европы в составе сборной Испании.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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