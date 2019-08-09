Футбол

Гвардиола назначил Сильву новым капитаном «Манчестер Сити»ProstoProSport 09:35

Как сообщает пресс-служба англичан, роль вице-капитана будет выполнять хавбек Фернандиньо, а полузащитник Кевин Де Брейне станет третьим капитаном. Ранее статус капитана «Манчестер Сити» принадлежал защитнику Венсану Компани, который покинул команду этим летом и вернулся в «Андерлехт».
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