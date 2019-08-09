Надеюсь, Лерой вернётся в строй в феврале или марте. Я не думал о том, что он может покинуть команду. Я всегда говорил, что он игрок «Манчестер Сити».

Гвардиола: надеюсь, Зане вернётся в строй в феврале или марте

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