Футбол
Гвардиола: надеюсь, Зане вернётся в строй в феврале или мартеЧемпионат 12:18
Надеюсь, Лерой вернётся в строй в феврале или марте. Я не думал о том, что он может покинуть команду. Я всегда говорил, что он игрок «Манчестер Сити».
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:17, Вашингтон
Шоу-бизнес
Дочь Иосифа Пригожина похудела на 21 килограмм
Обновлено в 10:45
Общество
Каждому пятому россиянину не хватает денег до зарплаты
Каждый пятый работающий по найму житель России часто не дотягивает до зарплаты и постоянно сталкивается с дефицитом средств.
Обновлено в 11:08
Технологии
Билайн поможет найти пропавших людей с помощью нейросетей
Обновлено в 09:38
Футбол
Гол Месси признан лучшим по версии УЕФА
Гол нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в ворота "Ливерпуля" признан лучшим в сезоне 2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Обновлено в 08:58
Политика
В Крыму прокомментировали подъем украинского флага в Судаке
Обновлено в 13:05
Гаджеты
Apple заплатит $1 млн за взлом iPhone
Компания Apple объявила, что она заплатит миллион долларов хакеру, который сможет взломать iPhone. Об этом сообщило издание Forbes.
Обновлено в 13:14
Единоборства
Бой-реванш между Джошуа и Руисом пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии
Первый бой между Джошуа и Руисом прошел 1 июня, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
Обновлено в 14:00
Авто
Bentley воссоздала давно потерянную модель Corniche
Ателье Mulliner, являющееся собственным подразделением Bentley, добросовестно воссоздала уникальный седан Corniche 1939 года, спустя 80 лет после того, как единственный образец был разрушен.
Обновлено вчера в 13:40
Общество
Федеральные каналы прервали вещание штормовым предупреждением
Обновлено вчера в 14:23
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Общество
Бывшая жена Потанина подала на него в лондонский суд
Бывшая жена российского предпринимателя Владимира Потанина Наталья Потанина подала иск к владельцу "Интерроса" в суд Лондона.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Гомосексуал Рики Мартин впервые показал семимесячную дочь
Рики Мартин впервые опубликовал фото своей семимесячной дочери Люсии. 47-летний пуэрто-риканский поп-певец разместил снимок в Instagram.
Обновлено в 07:18
Экономика
«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов
Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.
Обновлено в 02:42
Политика
В ЕС назвали продэмбарго России неоправданным
«ЕС считает, что российский запрет на агропродовольственные товары Евросоюза неоправдан, поскольку он носит ответный характер», – отметил собеседник РИА «Новости».
Обновлено в 11:42
Армия и оружие
В Ираке упал американский беспилотник
Как сообщили в агентстве «Meh», в результате падения беспилотник получил незначительные повреждения.
Обновлено в 07:07
Авто
Der Spiegel: Daimler могут оштрафовать на €1 млрд за «дизельгейт»
Как стало известно германскому изданию Der Spiegel, прокуратура Штутгарта намерена добиваться штрафа в размере от €800 млн до €1 млрд для компании Daimler по результатам расследования фактов установки незаконного ПО на автомобили для занижения реального уровня вредных выхлопов.
Обновлено в 12:46
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено в 08:32
Политика
Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
Экономика
Сбербанк станет совладельцем «Союзмультфильма»
Предправления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева подтвердила, что ФГУП планирует создать СП со Сбербанком на базе дочернего ООО «Союзмультфильм».
Обновлено вчера в 17:04
Политика
Партия «Слуга народа» выступила за сокращение числа комитетов в Раде
«На первом заседании подготовительной депутатской группы представители партии «Слуга народа» предложили коллегам уменьшить количество комитетов в Верховной раде Украины 9-го созыва с 27 до 22», — говорится в сообщении в Facebook.
Обновлено в 12:23
Финансы
Отток капитала из России с начала года вырос более чем в 1,5 раза
Ранее Центробанк сообщал, что, по предварительной оценке, чистый отток капитала в первом полугодии 2019 г. составил $27,3 млрд.
Обновлено в 09:56
Экономика
«Русал» пригрозил уходом из США
Госпожа Бурико имеет в виду заявления сенатора от штата Орегон Рона Уайдена, по мнению которого Минфин США должен оценить потенциальную угрозу национальной безопасности страны в результате реализации проекта "Русала" и Braidy Industries Inc. Завод в Ашленде может стать одним из крупнейших предприятий по холодному прокату, которое строится в США за последние 30 лет.
Обновлено в 13:10
Политика
Захарова оценила решение Украины по поводу российского самолёта
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новость о том, что Украина разрешила самолёту из России осуществить перелёт над своей территорией для обхода грозового фронта.
Обновлено в 04:18
Общество
Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне
Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено в 13:09
Армия и оружие
Латвия сообщила об отработке российскими военными перекрытия Балтики
Российские военные в ходе учений «Океанский щит» отрабатывают упражнения по блокировке морских путей, чтобы усложнить доступ сил НАТО к Балтийскому морю.
Обновлено в 12:50
Политика
Совфед конкретизирует места для митингов
Верхняя палата подготовит закон «по точной фиксации мест, где можно проводить мероприятия политического характера – и где ни при каких обстоятельствах их нельзя проводить», подтвердил председатель комиссии Андрей Климов.
Обновлено в 02:10