Футбол

Гвардиола лишил «Реал» победы в матче с «Вальядолидом»ProstoProSport вчера в 14:53

Реал — Вальядолид
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
33′
Феде Сан Эметерио
Хамес Родригес
Винисиус Жуниор
57′
59′
Мойяно Лухано
Вальдо Рубио
Иско
Лука Йович
68′
Тони Кроос
73′
80′
Педро Антонио Порро
Антоньито
Карим Бензема
82′
84′
Феде Сан Эметерио
Ануар Туами
88′
Серхио Гвардиола Наварро
Карим Бензема
Лукас Васкес Иглесиас
90′
Каземиро
90′+2′
90′+5′
Вальдо Рубио
Лидирует в данный момент «Севилья», у которой после двух туров шесть очков. В следующих матчах турнира «Реал» 1 сентября в гостях сыграет с «Вильярреалом», а «Вальядолид» 31 августа на выезде сразится с «Леванте».
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