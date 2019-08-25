Лидирует в данный момент «Севилья», у которой после двух туров шесть очков. В следующих матчах турнира «Реал» 1 сентября в гостях сыграет с «Вильярреалом», а «Вальядолид» 31 августа на выезде сразится с «Леванте».

Гвардиола лишил «Реал» победы в матче с «Вальядолидом»

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