Футбол

Гвардиола критически высказался об успехах «Реала» в последние 10 летRT на русском 11:45

Барселона — Реал
1 – 1
Матч завершён
Кубок Испании, Полуфинал, 6 февраля
Стадион «Камп Ноу»
6′
Лукас Васкес Иглесиас
10′
Серхио Рамос
Нелсон Семеду
44′
Луис Суарес
56′
57′
Марсело
Малком
58′
Жорди Альба
59′
Иван Ракитич
Артуро Видаль
63′
63′
Маркос Льоренте
Каземиро
Филиппе Коутиньо
Лионель Месси
64′
64′
Винисиус Жуниор
Гарет Бэйл
Малком
Карлес Аленья
76′
84′
Лукас Васкес Иглесиас
Марко Асенсио
Артуро Видаль
88′
Тренер «Манчестер Сити» привёл в пример немецкую «Баварию», французский «Пари Сен-Жермен» и как раз «Барселону», которые выигрывали внутреннее первенство по шесть-семь раз за последние десять лет. Ранее сообщалось, что СМИ назвали имя самого высокооплачиваемого тренера.
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