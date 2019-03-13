Футбол

Гвардиола: хочу, чтобы «Бавария» прошла «Ливерпуль» в Лиге чемпионовЧемпионат 05:12

Бавария — Ливерпуль
сегодня
в 16:00
Лига чемпионов, 1/8 Финала
Стадион «Альянц Арена»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своих предпочтениях в противостоянии «Баварии» и «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Испанский специалист работал в мюнхенском клубе с 2013 по 2016 год. При нём «Бавария» трижды доходила до полуфинала главного еврокубкового турнира.
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