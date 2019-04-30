Футбол
Гвардиола и Клопп претендуют на звание лучшего тренера АПЛ в апрелеЕвро-футбол.ру 13:45
Обнародован список претендентов на звание лучшего тренера АПЛ по итогам апреля, рапортует пресс-служба АПЛ. В число кандидатов включены: Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Скотт Паркер ("Фулхэм") и Нуну Эшпириту Санту ("Вулверхэмптон").
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