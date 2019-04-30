Футбол
Гвардиола и Клопп претендуют на звание лучшего тренера АПЛ в апрелеЕвро-футбол.ру 13:45
Обнародован список претендентов на звание лучшего тренера АПЛ по итогам апреля, рапортует пресс-служба АПЛ. В число кандидатов включены: Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Скотт Паркер ("Фулхэм") и Нуну Эшпириту Санту ("Вулверхэмптон").
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:15, Ашберн
Общество
Укладка «Северного потока — 2» началась в российских водах
Обновлено в 08:55
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Политика
США призвали военных Венесуэлы поддержать оппозицию
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал венесуэльских военных поддержать усилия оппозиции по свержению президента Николаса Мадуро.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Прикинулся больным: фигурант дела об изнасиловании в Уфе обманул суд
В Башкирии следователи возбудили уголовное дело после того, как сочли подделкой медсправки о наличии опухоли мозга у экс-полицейского Павла Яромчука, обвиняемого в изнасиловании уфимской дознавательницы.
Обновлено в 12:53
Общество
Что обещают звезды. Гороскоп по знакам зодиака на май
ЛЕВ Для семейных Львов месяц может оказаться весьма напряженным.
Обновлено 28 апреля в 03:36
Происшествия
Задержан министр экономики и территориального развития Дагестана
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток, в доме чиновника проводятся обыски.
Обновлено в 04:47
Политика
Михаил Бабич будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии
Михаил Бабич ближайшее время будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии, заявил "Интерфаксу" источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Обновлено в 10:20
Здоровье
Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание
Законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 12:55
Космос
Качающийся джет черной дыры указал на вращение пространства-времени
Астрономы описали необычную динамику в двойной системе черной дыры и обычной звезды V404 Лебедя, в которой направление струи выбросов компактного объекта меняется на масштабе минут.
Обновлено в 11:38
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
Обновлено в 09:54
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону Ливию и Сирию.
Обновлено в 12:22
Культура
Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала в России
Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено в 12:40
Общество
ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»
Обновлено в 04:47
Экономика
Россия по числу эмигрировавших миллионеров уступила только Китаю
В рейтинге Россия уступает только Китаю, откуда эмигрировали 15 тыс. состоятельных людей.
Обновлено в 13:08
Политика
Герой Дебальцево анонсировал второй указ Путина по Донбассу
Герой Дебальцево с позывным Ольхон анонсировал второй указ российского президента Владимира Путина по Донбассу.
Обновлено в 05:45
Политика
Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией
Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:26
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Обновлено вчера в 22:07
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Повредивший картину Репина вандал получил 2,5 года колонии
Уроженец Узбекистана Игорь Подпорин был задержан 25 мая 2018 года после того, как металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины «Иван Грозный и сын его Иван» и повредил холст в трех местах; также пострадала авторская рама.
Обновлено в 06:46
Авто
В России продажи Lamborghini увеличились в 9 раз
Итальянская компания Lamborghini в первом квартале нынешнего года продала 28 автомобилей в России, что в 9 раз превышает показатели за аналогичный промежуток 2018 года.
Обновлено в 07:26
Общество
Новый император взошёл на престол в Японии
«Нарухито становится императором Японии, начинается новая эра Рэйва», — пишет агентство.
Обновлено в 11:19
Политика
Зеленский объявил конкурс на должность советника
Избранный президент Украины Владимир Зеленский в видеоролике в Instagram объявил конкурс на должность своего советника.
Обновлено в 13:24
Общество
Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП
В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
Происшествия
В ЮАР почти 2 тысячи рабочих оказались заблокированы в шахте
Около 1,8 тыс. рабочих оказались заблокированы в шахте компании Sibanye Gold в ЮАР.
Обновлено в 12:10
Общество
Гороскоп на 30 апреля 2019 года
Овен День отлично подойдет для встреч.
Обновлено вчера в 14:58
Общество
Столичный театр «У Никитских ворот» опечатали
Здание театра опечатано на 90 суток по постановлению суда судебным приставом-исполнителем.
Обновлено в 09:30