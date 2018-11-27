Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом».

Гвардиола: если «Манчестер Сити» не выиграет ЛЧ, это будет провалом

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