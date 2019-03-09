Футбол
Гвардиола договорился о контракте с «Ювентусом»Нева Спорт вчера в 05:43
Массимилано Аллегри, нынешний тренер «Ювентуса», может покинуть свой пост по окончании сезон Контракт Аллегри с «Ювентусом» рассчитан до 2020 года. У Гвардиолы соглашение с «Манчестер Сити» – до лета 2021 года. Пока неясно, как будут договариваться клубы между собой.
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