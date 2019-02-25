Футбол
Гвардиола сравнялся с Моуринью по количеству выигранных трофеевВести.Ru вчера в 21:09
Кубок английской лиги, Финал, вчера
Стадион «Уэмбли»
Давид Луиз
|30′
|46′
Эмерик Лапорт
Венсан Компани
|58′
Фернандиньо
Антонио Рюдигер
|72′
|79′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Педро Родригес
Каллум Хадсон-Одои
|79′
|85′
Кевин де Брюйне
Лерой Сане
Жоржиньо
|88′
Росс Баркли
Рубен Лофтус-Чик
|89′
|90′+1′
Николас Отаменди
|91′
Фернандиньо
Данило Луис
Виллиан
Гонсало Игуаин
|95′
|П
|38%
|Владение мячом
|62%
|5
|Удары в сторону ворот
|4
|1
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|1
|2
|Офсайды
|1
|4
|Угловые
|7
|7
|Фолы
|22
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Челси
Расстановка 4‑3‑3
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
2
Рюдигер
30
Луиз
33
Палмьери
7
Канте
5
Жоржиньо
12
Лофтус-Чик
9
Игуаин
10
Азар
20
Хадсон-Одои
31
Сантана
2
Уокер
30
Отаменди
4
Компани
35
Зинченко
19
Сане
3
Данило
8
Гюндоган
20
Силва
10
Агуэро
7
Стерлинг
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
По количеству выигранных турниров испанский специалист сравнялся с португальцем Жозе Моуринью. Как сообщает Sports.ru, 48-летний Гвардиола выиграл 4 трофея с "МанСити", 14 – с "Барселоной" и 7 – с "Баварией".
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