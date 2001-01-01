Футбол

Гвардиола: Зинченко показал, что значит быть хорошим парнемЧемпионат 10:35

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от работы с украинским полузащитником Александром Зинченко.
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Гвардиола: Зинченко показал, что значит быть хорошим парнем

Чемпионат10:35

Гвардиола: «Надеюсь, Зинченко ждёт долгая карьера в „Манчестер Сити“»

Евро-футбол.ру09:34

Пеп Гвардиола: «Зинченко показал мне, что значит быть хорошим парнем»

Sports.ru08:53

Хосеп Гвардиола: У Зинченко будет долгая карьера. Надеюсь, в «Манчестер Сити»

Советский спорт09:30

Хосеп Гвардьола: «Зинченко ждет долгая карьера. Надеюсь, в „Манчестер Сити“»

Спорт-Экспресс09:12

Гвардиола: «Зинченко доказал мне, что может быть хорошим футболистом»

Soccer.ru08:46

Гвардиола: «Зинченко показал мне, насколько важно быть хорошим парнем»

Eurosport.ru12:32
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 18:38, Ашберн
Политика

Новак признал транзит газа через Украину самым дорогим маршрутом

"Если говорить о существующих маршрутах, которые сегодня используются для транзита российского газа, то украинское направление на сегодняшний день является самим дорогим, и там самый высокий тариф установлен — в 2-2,5 раза выше, чем другие маршруты", - сказал министр.
Обновлено в 13:38
Политика

Небензя назвал цель США в Венесуэле

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что единственной целью США в Венесуэле остается смена власти в республике.
Обновлено в 17:54
Общество

МГУ показал лучший в своей истории результат в предметном рейтинге QS

МГУ имени М. В. Ломоносова попал в топ-100 вузов мира по четырем из пяти предметных областей по версии глобального аналитического агентства QS Quacquarelli Symonds, которое опубликовало соответствующие результаты отраслевых и предметных рейтингов лучших университетов мира.
Обновлено в 17:52
Политика

WP рассказала о кибератаке американских спецслужб на Россию

По словам источников газеты, кибератака проводилась для того, чтобы "помешать россиянам развернуть кампанию по дезинформации, которая бы поставила под сомнение результаты выборов".
Обновлено в 15:32
Происшествия

По делу Арашуковых задержаны еще два человека

Двое новых подозреваемых задержаны во вторник по делу Арашуковых.
Обновлено в 14:35
Общество

Козырный вуз: в России могут разрешить высшее самообразование

В России могут узаконить высшее самообразование.
Обновлено в 16:02
Происшествия

В горах Сербии спасли трёх заблудившихся россиян

На юге Сербии спасли трёх граждан России, которые заблудились на горе Копаоник, они не пострадали.
Обновлено в 18:00
Политика

Адвокат Бутиной сообщил сроки вынесения приговора

Дрисколл подчеркнул, что как сторона обвинения, так и сторона защиты заинтересованы в депортации Бутиной в Россию после оглашения приговора.
Обновлено в 16:52
Происшествия

Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой

Испанская полиция не нашла признаков криминала в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие

В ЛНР задержан украинский диверсант

Обновлено в 15:12
Происшествия

Бывший директор ФБК Рубанов объявлен в федеральный розыск

Бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова объявили в федеральный розыск, говорится в базе розыска МВД РФ.
Обновлено в 09:00
Здоровье

В Минздраве назвали средний возраст начала половой жизни в России

— Прим. ред.) возраст сексуального дебюта для девушки составляет 16-17 лет <...>
Обновлено в 08:47
Экономика

Медведев поручил разработать меры по увеличению дохода россиян

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ведомствам проанализировать доходы россиян и определить первоочередные шаги по их увеличению.
Обновлено в 07:46
Общество

Законопроект поможет навести порядок на рынке ритуальных услуг

По мнению авторов документа, поправки помогут искоренить криминальные схемы, которые недобросовестные компании применяют на рынка ритуальных услуг.
Обновлено в 13:25
Происшествия

Полковника ФСБ и экс-сотрудника «Касперского» осудили за госизмену

Московский окружной военный суд приговорил экс-полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова к 22 годам колонии за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес

Экс-жену Богомолова спросили о его романе с Собчак

Дарья Мороз ответила на вопрос о новой возлюбленной своего бывшего мужа Константина Богомолова.
Обновлено в 18:02
Происшествия

Кокорина и Мамаева оставили под арестом

Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину, его брату Кириллу, полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому до 8 апреля, передает корреспондент RNS из зала суда.
Обновлено в 04:16
Политика

В Газпроме прокомментировали увольнение двух зампредов правления

Как сообщало ИА REGNUM, об освобождении от должности заместителей председателя правления Газпрома Александра Медведева и Валерия Голубева стало известно 25 февраля.
Обновлено вчера в 23:18
Армия и оружие

Пентагон признал, что российское супероружие не нарушает договор СНВ-3

Новейшие российские ударные средства сдерживания не подпадают под установленные договором о мерах по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) ограничения, заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.
Обновлено в 11:13
Политика

Павла Грудинина лишили депутатского мандата

Заседание, на котором депутаты голосовали за лишение гендиректора совхоза мандата, проходило без участия Грудинина.
Обновлено в 08:19
Здоровье

Самого маленького новорожденного мальчика в истории выходили в Японии

Специалисты из университета Кэйо в Токио отмечают, что настолько маленького новорожденного мальчика выходили впервые в истории.
Обновлено в 14:08
Политика

Вторая в истории встреча лидеров США и КНДР состоится в Ханое

Вторая в истории встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в среду в столице Вьетнама.
Обновлено в 16:25
Общество

Руководство НТВ попросили объяснить слишком глубокие декольте ведущих

Обновлено в 14:44
Интернет

WhatsApp ввел ограничения для борьбы с распространением паники

Американская компания WhatsApp, создавшая одноименный мессенджер, ввела ограничения в работу программы для борьбы с распространением панических слухов.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие

«Калашников» назвал технические характеристики автомата АМ-17

Концерн «Калашников» назвал технические характеристики малогабаритного автомата АМ-17.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес

Марата Башарова лишили работы после избиения жены

Продюсеры спектакля «День сюрпризов» решили найти замену актеру Марату Башарову после того, как стало известно, что он избил жену.
Обновлено в 15:07
Происшествия

Российских военных осудили за танковый выстрел по своим

Обновлено в 07:41
Футбол

«СЭ»: «Спартак» летом намерен продать Зе Луиша или Адриано

«Спартак» намерен продать одного из нападающих команды во время летнего трансферного окна.
Обновлено в 16:22
Политика

Кортеж Порошенко едва проехал по разбитой дороге подо Львовом

Мэр Червонограда Андрей Залевский опубликовал видео на своей странице в Facebook, на котором кортеж украинского президента Петра Порошенко пытается проехать по разбитой дороге во Львовской области.
Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес

Серебряков рассказал, зачем переехал в Канаду

Российский актёр Алексей Серебряков, который неоднократно отзывался о родной стране в негативном ключе, заявил, что переехал в Канаду ради лучшей жизни для своих детей.
Обновлено в 11:59
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