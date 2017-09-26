Футбол
Гвардиола: «Вернусь в „Барселону“, но не в роли президента»Евро-футбол.ру 02:17
Вернусь в этот клуб, но не в роли президента. Для этого надо быть готовым, иметь нужные навыки.
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Гвардиола: «Неймар и Гризманн очень хороши. Вопрос в том, что задумала „Барселона“»
Sport24.ruвчера в 14:57
Гвардиоле скучно на официальных ужинах. Поэтому он не будет президентом «Барселоны»
Sportbox.RUвчера в 21:56
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Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
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ЕС официально продлил на полгода экономические санкции против РФ - заявление.
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Счетная палата проверила работу Центральной базовой таможни (ЦБТ) и нашла нарушения на сумму более 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
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Большинство проголосовали за принятие проекта Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, вводящий санкции в отношении лиц, причастных к реализации проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", передает РИА Новости.
Обновлено в 05:16
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Захарова заявила о парадоксе в вопросе освобождения украинских моряков
Украина отказалась обсуждать вопрос освобождения украинских моряков и передачи кораблей.
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Обновлено вчера в 18:59
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Выплаты на детей с полутора лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч
В России увеличат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С нынешних 50 рублей выплаты вырастут до 10 тыс.
Обновлено 25 июня в 09:43
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Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР
Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.
Обновлено в 08:10
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Политика
Россия выплатит долг перед Советом Европы до ноября
Долг России по взносу в Совет Европы будет погашен до начала грузинского председательства в комитете министров (КМСЕ), то есть до ноября 2019 года, сообщил заместитель главы российской делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий.
Обновлено в 07:15
Футбол
Вице-президент «Барселоны»: Неймар хочет вернуться в клуб
Вице-президент "Барселоны" Хорди Кардонер заявил, что бывший футболист "сине-гранатовых" Неймар, выступающий за "Пари Сен-Жермен", сообщил руководству испанского клуба, что хочет вернуться.
Обновлено в 07:43
Энергетика
Бензин в Казахстане стоит в два раза дешевле, чем в России
Жители приграничных с Казахстаном областей ездят туда заправляться Россияне продолжают недоумевать, почему в соседнем Казахстане российский бензин стоит в два раза дешевле.
Обновлено вчера в 13:55
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Технологии
Мощный процессор для нейросетей разработали в России
Обновлено в 02:52
Политика
В Кремле назвали снятие неприкосновенности с Атамбаева делом Киргизии
Ранее парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Атамбаева, руководившего страной с 2011 по 2017 год.
Обновлено в 06:52
Наука
Палеонтологи нашли в Крыму останки гигантской доисторической птицы
За последующие месяцы палеонтологи и антропологи нашли в пещере и в ее ближайших окрестностях огромное число останков древних животных, обитавших в Крыму в последние несколько десятков миллионов лет, а также следы своеобразной "мастерской", в которой древние люди изготавливали орудия труда.
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Транспорт
Водители Mercedes и BMW чаще других скрывают номера на парковках
Водители дорогих иномарок Mercedes и BMW чаще других автомобилистов прячут номера своих машин на столичных парковках.
Обновлено в 07:15
Экономика
Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов
Национальный банк Грузии подсчитал убытки национальной экономики из-за ожидаемого сокращения турпотока из России.
Обновлено в 08:34
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Эксперт обвинил США в утечках информационного оружия к «плохим парням»
США, стремясь доминировать в глобальном телекоммуникационном пространстве, не обеспечивают контроль за попаданием информационного оружия в руки злоумышленников.
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Умер актер из «Зачарованных» Билли Драго
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Туроператор New Travelers прекратит деятельность
Туроператор New Travelers вступил в ассоциацию «Турпомощь» в декабре 2017 года, в апреле 2018 года — начал операционную деятельность.
Обновлено в 07:17
Транспорт
За грязные номера начнут лишать водительских прав
Как сообщает «Коммерсант», если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, суд может оштрафовать его на сумму до пяти тыс. рублей или даже лишить прав.
Обновлено 25 июня в 22:24
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Промес оставил сообщение для «Севильи» в Instagram
Голландский полузащитник Куинси Промес, перешедший из «Севильи» в «Аякс», попрощался с испанским клубом.
Обновлено в 03:36