Футбол

Гвардиола: «Ван Дейк стоит своих денег»
Sport24.ru
10:55

Манчестер Сити — Ливерпуль
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат Англии
Стадион «Этихад»
55%Владение мячом45%
Процент точных передач
Удары в сторону ворот
Удары в створ ворот
Сейвы вратарём
Офсайды
Угловые
Отборы
Фолы
Желтые карточки
Красные карточки
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча с «Ливерпулем» в 21-м туре АПЛ дал оценку защитнику мерсисайдцев Вирджилу ван Дейку.
Sport24.ru10:55

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Гвардиола: «Ван Дейк стоит своих денег»

Sport24.ru10:55

Гвардиола – о ван Дейке: «Это исключительный игрок. Он стоит денег, заплаченных за него»

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Гвардиола назвал ван Дейка исключительным футболистом

Газета.Ru10:28

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Гвардиола: ван Дейк — исключительный футболист, он стоит своих денег

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Пеп Гвардиола: «Ван Дейк – исключительный игрок»

Sports.ru08:27
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«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: стали известны стартовые составы

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