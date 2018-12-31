Футбол
Чемпионат Англии
Стадион «Этихад»
|55%
|Владение мячом
|45%
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|Процент точных передач
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|Удары в сторону ворот
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|Удары в створ ворот
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|Сейвы вратарём
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|Офсайды
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|Угловые
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|Отборы
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|Фолы
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|Желтые карточки
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|Красные карточки
|–
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
3
Данило
4
Компани
5
Стоунз
14
Лапорт
20
Силва
25
Фернандиньо
21
Сильва
7
Стерлинг
10
Агуэро
19
Сане
13
Алиссон
66
Александер-Арнолд
6
Ловрен
4
ван Дейк
26
Робертсон
5
Вейналдум
14
Хендерсон
7
Милнер
11
Салах
9
Фирмино
10
Мане
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча с «Ливерпулем» в 21-м туре АПЛ дал оценку защитнику мерсисайдцев Вирджилу ван Дейку.
Sport24.ru10:55
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