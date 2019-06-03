Футбол

Гвардиола: «Вальверде проделал хорошую работу. Рад, что он остался»Soccer.ru 03:17

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола положительно оценил работу Эрнесто Вальверде у руля "Барселоны". Вальверде проделал очень хорошую работу. Да, он вылетел из Лиги чемпионов, но все мы проигрываем.
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Хосеп Гвардиола: Тренировать «Барселону»? Этот этап пройден

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Пеп Гвардиола: «Рад, что Вальверде остается в „Барселоне“. Он проделал отличную работу»

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Испанского YouTube-блогера лишили свободы за пранк с печеньем

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Выяснилось, например, что реагировать на смену дня и ночи могут даже отдельные внутренние органы — в частности, печень, которая умеет "чувствовать" свет.
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Происшествия

В Парголово умер 50-летний мужчина на квадроцикле

По Вокзальному шоссе в Парголово на квадроцикле двигался мужчина, который съехал в канаву и умер.
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Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

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В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ по русскому языку проходит штатно

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Обновлено в 04:30
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В России выросло число острых отравлений алкоголем

"Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
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Происшествия

На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских

Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Общество

Нижегородская турбаза отказала в отдыхе 50 детям с ВИЧ

Директор фонда "СТЭП" в Нижегородской области Ольга Кузьмичева проинформировала о том, что 50 детей с ВИЧ-статусом и их родителей отказались размещать в спортивной деревне "Новинки".
Обновлено в 09:59
Политика

Пресс-секретарь Зеленского раскрыла подробности тайной встречи президента с олигархом Пинчуком

По словам Мендель, предприниматель приезжал в Администрацию президента, сопровождая второго президента Украины Леонида Кучму для консультаций по поводу его назначения представителем Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 10:07
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Автор напугавшего украинских силовиков видео выложил новый ролик

Пользователь YouTube, опубликовавший ролик, где он рассказывает о предполагаемой оккупации части Черновицкой и Одесской областей Украины Румынией, выложил новое видео.
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Политика

Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 07:10
Происшествия

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Авто

«АвтоВАЗ» назвал стоимость внедорожного универсала Lada Granta Cross

Продажи универсала повышенной проходимости Lada Granta Cross начнутся 12 июня, этот автомобиль станет самым доступным в линейке Cross, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".
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Шнуров считает, что жанр рэп-баттла умер

Сергей Шнуров считает жанр рэп-баттла отжившим свой век.
Обновлено в 09:06
Спорт

Песков прокомментировал возможное отстранение России от ОИ-2020

Немецкий журналист Хайо Зеппельт высказался о возможном отстранении России от Олимпиады-2020, писал News.ru.
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Шоу-бизнес

Виктория Бекхэм впервые за долгое время улыбнулась на фото

«Спасибо Майами за прекрасно проведенную неделю и за подаренные воспоминания», — написал Дэвид в комментарии к фото.
Обновлено в 09:51
Здоровье

Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала

Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
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Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Авто

Hyundai презентовала в России лимитированную версию Hyundai Solaris

Дилеры Hyundai в России начали продавать лимитированную серию Hyundai Solaris Super Series. Цена автомобиля начинается от 880 тыс. рублей.
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Фастфуд из «Макдоналдса» проверят на токсичность

Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) просят проверить продукцию сети ресторанов «Макдоналдс» в России на предмет её соответствия требованиям законодательства.
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Экономика

Цена акций «Газпрома» достигла максимума за 10 лет

В середине мая сообщалось, что стоимость акций «Газпрома» в ходе торгов на Московской бирже превысила 180 рублей за бумагу.
Обновлено в 09:27
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Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

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В Приамурье в детском лагере во время зарядки скончался ребенок

Подросток заехал в лагерь только накануне. В детском оздоровительном лагере в Амурской области умер ребенок 2005 года рождения.
Обновлено в 02:19
Происшествия

Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа

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Ученые рассказали, как выглядят инопланетяне

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В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль

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СМИ узнали об отставке вице-мэра Москвы Петра Бирюкова

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков в ближайшее время уйдет в отставку.
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В Петербурге вновь открылось кафе, где бесплатно кормят пенсионеров

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Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время - главный тренер клуба «Барселона».
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