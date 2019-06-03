Футбол
Гвардиола: «Вальверде проделал хорошую работу. Рад, что он остался»Soccer.ru 03:17
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола положительно оценил работу Эрнесто Вальверде у руля "Барселоны". Вальверде проделал очень хорошую работу. Да, он вылетел из Лиги чемпионов, но все мы проигрываем.
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 10:46, Ашберн
Наука
Ученые: Печень может «видеть» свет
Выяснилось, например, что реагировать на смену дня и ночи могут даже отдельные внутренние органы — в частности, печень, которая умеет "чувствовать" свет.
Обновлено в 08:48
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В Парголово умер 50-летний мужчина на квадроцикле
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Обновлено в 08:52
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В Москве открыли первый участок Некрасовской линии метро
Обновлено в 05:08
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Общество
В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ по русскому языку проходит штатно
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку проходит штатно, несмотря на зафиксированные в выходные хакерские атаки, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Обновлено в 04:30
Здоровье
В России выросло число острых отравлений алкоголем
"Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
Обновлено в 10:24
Происшествия
На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских
Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Общество
Нижегородская турбаза отказала в отдыхе 50 детям с ВИЧ
Директор фонда "СТЭП" в Нижегородской области Ольга Кузьмичева проинформировала о том, что 50 детей с ВИЧ-статусом и их родителей отказались размещать в спортивной деревне "Новинки".
Обновлено в 09:59
Политика
Пресс-секретарь Зеленского раскрыла подробности тайной встречи президента с олигархом Пинчуком
По словам Мендель, предприниматель приезжал в Администрацию президента, сопровождая второго президента Украины Леонида Кучму для консультаций по поводу его назначения представителем Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе.
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Автор напугавшего украинских силовиков видео выложил новый ролик
Пользователь YouTube, опубликовавший ролик, где он рассказывает о предполагаемой оккупации части Черновицкой и Одесской областей Украины Румынией, выложил новое видео.
Обновлено в 08:42
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили
Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Авто
«АвтоВАЗ» назвал стоимость внедорожного универсала Lada Granta Cross
Продажи универсала повышенной проходимости Lada Granta Cross начнутся 12 июня, этот автомобиль станет самым доступным в линейке Cross, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".
Обновлено в 10:17
Музыка
Шнуров считает, что жанр рэп-баттла умер
Сергей Шнуров считает жанр рэп-баттла отжившим свой век.
Обновлено в 09:06
Спорт
Песков прокомментировал возможное отстранение России от ОИ-2020
Немецкий журналист Хайо Зеппельт высказался о возможном отстранении России от Олимпиады-2020, писал News.ru.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Виктория Бекхэм впервые за долгое время улыбнулась на фото
«Спасибо Майами за прекрасно проведенную неделю и за подаренные воспоминания», — написал Дэвид в комментарии к фото.
Обновлено в 09:51
Здоровье
Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала
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Обновлено в 07:18
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Авто
Hyundai презентовала в России лимитированную версию Hyundai Solaris
Дилеры Hyundai в России начали продавать лимитированную серию Hyundai Solaris Super Series. Цена автомобиля начинается от 880 тыс. рублей.
Обновлено в 05:29
Здоровье
Фастфуд из «Макдоналдса» проверят на токсичность
Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) просят проверить продукцию сети ресторанов «Макдоналдс» в России на предмет её соответствия требованиям законодательства.
Обновлено в 02:14
Экономика
Цена акций «Газпрома» достигла максимума за 10 лет
В середине мая сообщалось, что стоимость акций «Газпрома» в ходе торгов на Московской бирже превысила 180 рублей за бумагу.
Обновлено в 09:27
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
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Происшествия
В Приамурье в детском лагере во время зарядки скончался ребенок
Подросток заехал в лагерь только накануне. В детском оздоровительном лагере в Амурской области умер ребенок 2005 года рождения.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа
Обновлено в 10:29
Космос
Ученые рассказали, как выглядят инопланетяне
Обновлено в 09:26
Общество
СМИ узнали об отставке вице-мэра Москвы Петра Бирюкова
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков в ближайшее время уйдет в отставку.
Обновлено в 07:32