Гвардиола: «Вальверде проделал хорошую работу. Рад, что он остался»Soccer.ru 03:17

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола положительно оценил работу Эрнесто Вальверде у руля "Барселоны". Вальверде проделал очень хорошую работу. Да, он вылетел из Лиги чемпионов, но все мы проигрываем.

Гвардиола: «Вальверде проделал хорошую работу. Рад, что он остался»

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