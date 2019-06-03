Футбол

Гвардиола: «Вальверде проделал хорошую работу. Рад, что он остался»Soccer.ru 03:17

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола положительно оценил работу Эрнесто Вальверде у руля "Барселоны". Вальверде проделал очень хорошую работу. Да, он вылетел из Лиги чемпионов, но все мы проигрываем.
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Хосеп Гвардиола: Тренировать «Барселону»? Этот этап пройден

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