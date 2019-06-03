Футбол
Гвардиола: «Вальверде проделал хорошую работу. Рад, что он остался»Soccer.ru 03:17
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола положительно оценил работу Эрнесто Вальверде у руля "Барселоны". Вальверде проделал очень хорошую работу. Да, он вылетел из Лиги чемпионов, но все мы проигрываем.
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Жена Мамаева пройдёт проверку на полиграфе
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Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
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Посетителей вывели из ГУМа из-за сообщения о заложенной бомбе, передает корреспондент "Ъ".
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Кино
Вышел первый трейлер фильма «Форд против Феррари» с Бэйлом и Дэймоном
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Юрий Лоза поддержал цензуру в фильме об Элтоне Джоне
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Роскомнадзор обязал Tinder передавать данные пользователей спецслужбам
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Низкий спрос на мясо в России замедлит производство
По итогам 2019 года темп роста производства мяса птицы и скота могут снизиться до минимальных значений за последние десять лет, сообщает газета «Коммерсантъ» (данные аналитического центра «Совэкон»).
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Сербия отказалась поддерживать санкции в отношении России
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В Свердловской области ожидают грозы и град
Завтра, 4 июня, в Свердловской области ожидаются крупный град, грозы, усиление ветра до 20-25 м/с и сильные дожди.
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Общество
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В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Они мешают развиваться экономике, утверждают чиновники.
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Кино
Киану Ривз может стать супергероем комиксов Marvel
Предполагается, что Киану Ривз сыграет одну из ключевых ролей в киноадаптации "Вечных", но каким конкретно супергероем может стать актер — неизвестно.
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В Москве открыли первый участок Некрасовской линии метро
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Трамп назвал законченным неудачником мэра Лондона
Президент США Дональд Трамп перед прибытием в Лондон прошёл по мэру столицы Великобритании Садику Хану, назвав его неудачником.
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Общество
СМИ узнали об отставке вице-мэра Москвы Петра Бирюкова
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков в ближайшее время уйдет в отставку.
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Авто
Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross
Автопарк муниципальной полиции города Гуменне, что на востоке Словакии, пополнился российским универсалом LADA Vesta SW Cross.
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Культура
Путин распределил гранты на культурные проекты
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Футбол
«Крылья Советов» ушли в отпуск до 17 июня
Вновь команда соберётся в Москве 17 июня, где в течение двух дней пройдёт медосмотр.
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Экономика
РФПИ в рамках ПМЭФ объявит о создании еще одного фонда в юанях
РФПИ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) объявит о создании еще одного фонда в юанях совместно с Китаем.
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Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала
Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
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Авто
В России стартовали продажи нового Kia Soul
Дилеры KIA в России начинают продажи кроссовера KIA Soul третьего поколения.
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Общество
Для опроса о храме в Екатеринбурге сформируют пять площадок
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Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45