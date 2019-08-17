Футбол

Гвардиола: «VAR стоит доработать»Soccer.ru вчера в 17:29

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Тоттенхэмом» в рамках 2-го тура чемпионата Англии. В прошлом сезоне был офсайд, в этом игра рукой. Я ничего не имею против VAR, но эту систему стоит доработать.
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