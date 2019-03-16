Футбол

Гвардиола: «Сочувствую „Суонси“, ведь Агуэро забил из офсайда»ProstoProSport вчера в 17:17

Суонси — Манчестер Сити
2 – 3
Матч завершён
Кубок Англии, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Либерти»
Мэтт Граймз
20′
Берсант Целина
29′
46′
Эмерик Лапорт
57′
Фабиан Делф
Александр Зинченко
57′
Лерой Сане
Рахим Стерлинг
Натан Дайер
Йоэль Асоро
61′
64′
Рияд Марез
Серхио Агуэро
69′
Бернарду Силва
Джордж Байерс
Деклан Джон
73′
78′
Кристоффер Нордфельдт
Джей Фултон
Киэн Харрис
86′
88′
Серхио Агуэро
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после волевой победы своей команды над «Суонси» в четвертьфинале Кубка Англии выразил сочувствие сопернику, ведь победный мяч «горожане» забили из «вне игры».
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