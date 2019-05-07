Гвардиола: «СМИ хотят, чтобы „Ливерпуль“ стал чемпионом»Sport24.ru 03:51

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил мнение, что британские СМИ переживают за «Ливерпуль» в борьбе команд за чемпионство в АПЛ.

Гвардиола: «СМИ хотят, чтобы „Ливерпуль“ стал чемпионом»

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