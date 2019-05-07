Футбол

Гвардиола: «СМИ хотят, чтобы „Ливерпуль“ стал чемпионом»Sport24.ru 03:51

Манчестер Сити — Лестер
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Этихад»
Давид Сильва
22′
35′
Харри Магуайр
Венсан Компани
44′
Фил Фоден
Лерой Сане
56′
Венсан Компани
70′
75′
Юри Тилеманс
Харви Барнс
80′
Джеймс Мэддисон
Келечи Ихеаначо
85′
Марк Олбрайтон
Демарай Грэй
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
86′
Габриэл Жезус
89′
90′
Келечи Ихеаначо
Давид Сильва
Джон Стоунз
90′+1′
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил мнение, что британские СМИ переживают за «Ливерпуль» в борьбе команд за чемпионство в АПЛ.
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