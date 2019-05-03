Футбол

Гвардиола: «Поражение от „Барселоны“ не повлияет на „Ливерпуль“»Евро-футбол.ру 11:33

Барселона — Ливерпуль
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, 1 мая
Стадион «Камп Ноу»
24′
Наби Кейта
Джордан Хендерсон
Луис Суарес
26′
Клеман Лангле
39′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
60′
Лионель Месси
75′
79′
Джорджиньо Вейналдум
Роберто Фирмино
81′
Фабиньо
Луис Суарес
81′
Лионель Месси
82′
85′
Джеймс Милнер
Дивок Ориги
Жорди Альба
86′
Луис Суарес
Усман Дембеле
90′+3′
Серхи Роберто
Карлес Аленья
90′+4′
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиолы не считает, что поражение от "Барселоны" в Лиге чемпионов повлияет на "Ливерпуль" в рамках чемпионской гонки.
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