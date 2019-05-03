Гвардиола: «Поражение от „Барселоны“ не повлияет на „Ливерпуль“»Евро-футбол.ру 11:33

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиолы не считает, что поражение от "Барселоны" в Лиге чемпионов повлияет на "Ливерпуль" в рамках чемпионской гонки.

Гвардиола: «Поражение от „Барселоны“ не повлияет на „Ливерпуль“»

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