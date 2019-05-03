Футбол

Гвардиола: «Поражение от „Барселоны“ не повлияет на „Ливерпуль“»Евро-футбол.ру 11:33

Барселона — Ливерпуль
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, 1 мая
Стадион «Камп Ноу»
24′
Наби Кейта
Джордан Хендерсон
Луис Суарес
26′
Клеман Лангле
39′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
60′
Лионель Месси
75′
79′
Джорджиньо Вейналдум
Роберто Фирмино
81′
Фабиньо
Луис Суарес
81′
Лионель Месси
82′
85′
Джеймс Милнер
Дивок Ориги
Жорди Альба
86′
Луис Суарес
Усман Дембеле
90′+3′
Серхи Роберто
Карлес Аленья
90′+4′
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиолы не считает, что поражение от "Барселоны" в Лиге чемпионов повлияет на "Ливерпуль" в рамках чемпионской гонки.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Пеп Гвардиола: «„Ливерпуль“ показал превосходный футбол с „Барсой“ в ЛЧ. Мне понравилось смотреть матч»

Sports.ru14:59

Гвардиола: «Поражение от „Барселоны“ не повлияет на „Ливерпуль“»

Евро-футбол.ру11:33

Гвардиола: «Поражение от „Барселоны“ не повлияет на „Ливерпуль“ в гонке за титул»

Sport24.ru10:49

Гвардиола: поражение в матче с «Барселоной» не собьёт «Ливерпуль» с курса

Чемпионат10:57

Гвардиола: «„Ливерпуль“ и „Барса“ продемонстрировали невероятный футбол»

Soccer.ru10:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:16, Ашберн
Общество

В Индии будут эвакуированы около миллиона человек из-за циклона «Фани»

Обновлено вчера в 18:16
Политика

Трамп оценил свой разговор с Путиным

Обновлено в 13:36
Наука

Ученый-армянин из США сделал мировое открытие в области медицины

Группа ученых из американского университета Райса в Хьюстоне выяснила, что полученный из черники пищевой краситель может сыграть ключевую роль в трехмерной печати геометрически сложных биологических тканей - сосудов и легочных альвеол.
Обновлено в 13:18
Экономика

Россия стала лидером по закупкам золота в 2019 году

Основными покупателями золота в этом году WGC называет также Казахстан, Турцию, Индию, Эквадор, Катар и Колумбию.
Обновлено в 05:21
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в Монголии

Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии.
Обновлено в 13:40
Армия и оружие

Двое израильских военных ранены в результате обстрела из сектора Газа

Двое израильских военнослужащих получили ранения в результате стрельбы, открытой из части сектора Газа.
Обновлено в 13:09
Общество

В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели озимых

В Татарстане со 2 мая объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых культур, говорится в распоряжении, подписанном президентом республики Рустамом Миннихановым.
Обновлено в 13:19
Общество

Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл

Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Связали в ванной: мать известного блогера ограбили на 8 млн рублей

В Москве преступники ограбили 58-летниюю жительницу квартиры на Средней Первомайской улице, похитив наличность и ювелирные украшения на сумму более 8 млн рублей.
Обновлено в 10:12
Политика

В ДНР образовались очереди из желающих получить паспорт РФ

Огромная очередь из желающих подать заявление на оформление паспорта гражданина РФ образовалась возле здания республиканской миграционной службы МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в пятницу, 3 мая.
Обновлено в 04:17
Космос

265 тысяч галактик от «Hubble» на одном снимке

Обновлено в 05:05
Спорт

Леонова не надела бы откровенный костюм Медведевой

Обновлено вчера в 23:16
Политика

В МИД отреагировали на идею заменить «Бессмертный полк» на Украине

Обновлено в 10:16
Финансы

Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года

Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено в 06:05
Политика

Курц заверил Зеленского в поддержке Украины

Ранее глава Евросовета Дональд Туск сообщил о хорошем телефонном разговоре с Зеленским, в ходе которого он также заверил его в неизменной поддержке Украины со стороны ЕС.
Обновлено в 12:57
Авто

Новый кроссовер Hyundai Venue за 700 тыс. рублей добрался до дилеров

В Индии уже собрано 10 тыс. предварительных заявок на кроссовер Hyundai Venue.
Обновлено в 03:54
Происшествия

На Кубани пять человек погибли в ДТП

ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.
Обновлено в 12:49
Политика

Инаугурация Зеленского может пройти 19 мая

Внефракционный депутат Сергей Мищенко Верховной рады Украины зарегистрировал в пятницу проект постановления о дате торжественной присяги нового президента страны Владимира Зеленского, согласно которому инаугурация должна состояться 19 мая.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру

Организаторы «оппозиционного» первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.
Обновлено в 14:21
Авто

В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ

Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес

Шеф-редактора проекта «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом

Обновлено в 14:32
Хоккей

Кравцов и Шестеркин подписали контракты с «Рейнджерс»

19-летний Кравцов провел за «Трактор» 50 матчей в регулярном сезоне КХЛ и четыре — в плей-офф, набрав в общей сложности 23 (8+15) очка Напомним, что контракт новичка — первое соглашение, которое подписывает хоккеист младше 25 лет в НХЛ.
Обновлено в 10:32
Футбол

Клуб Леонида Слуцкого летом может лишиться 16 игроков

«Витесс», возглавляемый Леонидом Слуцким, этим летом ждут массовые перестановки. Команду могут покинуть до 16 человек.
Обновлено в 11:53
Футбол

Сульшер: «Вы удивитесь, если узнаете, кто хочет присоединиться к „МЮ“»

Никто не знает, сможем ли мы оказаться в Лиге чемпионов или нет, но игроки все равно хотят присоединиться к нам.
Обновлено в 13:49
Авто

В ОАЭ выйдет первый эмиратский внедорожник Al Reem в 2019 году

Уже в этом году граждане и резиденты Объединенных Арабских Эмиратов смогут приобрести первый в истории страны отечественный автомобиль – полноприводный внедорожник Al Reem.
Обновлено вчера в 03:02
Энергетика

Reuters узнал о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России

«Транснефть» направила в крупнейшие российские нефтекомпании просьбу сократить добычу нефти на 900 000 т до 7 мая.
Обновлено в 14:59
Спорт

В Ростове умер чемпион Европы по бодибилдингу

Обновлено в 10:40
Происшествия

Участницу конкурса «Мисс Вселенная» нашли мертвой в гостинице в Мехико

Участницу конкурса «Мисс Вселенная» 2008 года Фатими Давила Сосу (Уругвай) обнаружили мертвой в гостиничном номере в Мехико.
Обновлено в 14:03
Происшествия

СМИ сообщили о задержании 20 человек на хип-хоп-фестивале в Лужниках

В результате столкновений посетителей хип-хоп-фестиваля Hip-Hop MayDay с полицией 20 человек задержаны, на них составлены административные протоколы.
Обновлено в 14:41
Происшествия

Реконструктор погиб в Подмосковье после случайного выстрела

«Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что погибший взял у знакомого охолощенный пистолет ТТ и случайно выстрелил в себя сам.
Обновлено в 13:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хосеп Гвардиола
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное