Гвардиола, Почеттино и Клопп борются за звание лучшего тренера АПЛГазета.Ru 15:23

Как сообщает Sky Sports, за награду поборются Хосеп Гвардиола, возглавляющий "Манчестер Сити", главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, наставник "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино и Нуну Эспириту Санту из "Вулверхэмптона".

Гвардиола, Почеттино и Клопп борются за звание лучшего тренера АПЛ

Футбол Юношеская сборная России проиграла Португалии в матче Евро-2019 В матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2019 среди юношей до 17 лет сборная России проиграла команде Португалии со счетом 1:2. Подопечные Дмитрия Хомухи лишилась шансов на выход в четвертьфинал турнира.

Шоу-бизнес Брэд Питт опроверг слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон Стоит отметить, что слухи о воссоединении Брэда Питта с Дженнифер Энистон появляются среди поклонников пары с завидной регулярностью.

Происшествия Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.

Общество Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.

Транспорт Жителей Владивостока будут возить по новым правилам автоперевозок Сергей Лемиш, заместитель начальника территориального отдела Государственного автодорожного надзора по Приморскому краю: «Будут приняты решения о наложении каких-то конкретных санкций данной компании-перевозчику».

Происшествия Мать погибшего бортпроводника SSJ-100 рассказала об отваге своего сына Мать погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева Юлия Карева в интервью "Пятому каналу" рассказала о своем сыне, сообщив, что еще в юности он совершил геройский поступок.

Экономика Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.

Происшествия Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.

Здоровье Тадалафил эффективен для лечения сердечной недостаточности Исследование лекарственного препарата Тадалафил на животной модели доказывает, что этот препарат биологически эффективен для лечения сердечной недостаточности.

Политика В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Шоу-бизнес Дарья Мельникова впервые показала лицо старшего сына Несколько часов назад актриса все-таки решила показать старшего сына во всей красе.

Здоровье Медики рассказали о пользе ежедневного употребления сала В день специалисты советуют есть не более 30 г сала.

Армия и оружие Военный США погиб в Афганистане Холмс погиб в провинции Нангархар, передает РИА «Новости». Военная операция в Афганистане продолжается свыше 17 лет.

Общество Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.

Армия и оружие В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Происшествия Минтранс хочет наградить бортпроводников сгоревшего «суперджета» Министр транспорта Евгений Дитрих от лица ведомства намерен попросить президента Владимира Путина представить к наградам бортпроводников сгоревшего SSJ 100.

Происшествия Пассажир сгоревшего SSJ-100 заступился за людей, спасавших багаж Один из пассажиров потерпевшего крушение самолёта Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) в Международном аэропорту «Шереметьево» заступился за пассажиров, которые спасали свой багаж.