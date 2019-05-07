Футбол
Гвардиола, Почеттино и Клопп борются за звание лучшего тренера АПЛГазета.Ru 15:23
Как сообщает Sky Sports, за награду поборются Хосеп Гвардиола, возглавляющий "Манчестер Сити", главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, наставник "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино и Нуну Эспириту Санту из "Вулверхэмптона".
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Футбол
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