Футбол

Гвардиола, Почеттино и Клопп борются за звание лучшего тренера АПЛГазета.Ru 15:23

Как сообщает Sky Sports, за награду поборются Хосеп Гвардиола, возглавляющий "Манчестер Сити", главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, наставник "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино и Нуну Эспириту Санту из "Вулверхэмптона".
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Гвардиола, Почеттино и Клопп борются за звание лучшего тренера АПЛ

Газета.Ru15:23

4 cпециалиста претендуют на звание тренера сезона в АПЛ

Soccer.ru12:44

Стали известны претенденты на награду тренеру года в АПЛ

Sport24.ru12:43

Экс-вратарь «Динамо» поспорит с Клоппом, Гвардьолой и Покеттино за титул тренера года в АПЛ

Спорт-Экспресс12:26

Гвардиола, Почеттино и Клопп поборются за звание лучшего тренера сезона в АПЛ

Чемпионат12:57

АПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера сезона

Матч ТВ13:28

Пеп, Клопп, Почеттино и Нуну – претенденты на приз лучшему тренеру сезона в АПЛ

Sports.ru12:33
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Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 и диспетчеров

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Юношеская сборная России проиграла Португалии в матче Евро-2019

В матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2019 среди юношей до 17 лет сборная России проиграла команде Португалии со счетом 1:2. Подопечные Дмитрия Хомухи лишилась шансов на выход в четвертьфинал турнира.
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Стоит отметить, что слухи о воссоединении Брэда Питта с Дженнифер Энистон появляются среди поклонников пары с завидной регулярностью.
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На Сицилии распродают дома за один евро

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Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Общество

Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году

Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено в 10:49
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«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов

Английский клуб разгромил "Барселону" 4:0 и вышел в финал турнира.
Обновлено в 16:57
Футбол

3:0 против «Ливерпуля» недостаточно. Доказано в Стамбуле – и сегодня

Обновлено в 18:35
Происшествия

Стало известно о состоянии черных ящиков сгоревшего SSJ-100

Состояние черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 расценивается как приемлемое.
Обновлено вчера в 02:49
Транспорт

Жителей Владивостока будут возить по новым правилам автоперевозок

Сергей Лемиш, заместитель начальника территориального отдела Государственного автодорожного надзора по Приморскому краю: «Будут приняты решения о наложении каких-то конкретных санкций данной компании-перевозчику».
Обновлено в 03:42
Происшествия

Мать погибшего бортпроводника SSJ-100 рассказала об отваге своего сына

Мать погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева Юлия Карева в интервью "Пятому каналу" рассказала о своем сыне, сообщив, что еще в юности он совершил геройский поступок.
Обновлено в 19:06
Армия и оружие

Рассекречены документы об освобождении Севастополя

Обновлено в 07:00
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Самбурская со скандалом ушла из театра из-за «свинства» режиссера

Обновлено в 18:15
Экономика

Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию

Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
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Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

Обновлено в 17:41
Происшествия

Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся

На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
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Здоровье

Тадалафил эффективен для лечения сердечной недостаточности

Исследование лекарственного препарата Тадалафил на животной модели доказывает, что этот препарат биологически эффективен для лечения сердечной недостаточности.
Обновлено в 05:42
Политика

В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:29
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Дарья Мельникова впервые показала лицо старшего сына

Несколько часов назад актриса все-таки решила показать старшего сына во всей красе.
Обновлено в 10:34
Здоровье

Медики рассказали о пользе ежедневного употребления сала

В день специалисты советуют есть не более 30 г сала.
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Армия и оружие

Военный США погиб в Афганистане

Холмс погиб в провинции Нангархар, передает РИА «Новости». Военная операция в Афганистане продолжается свыше 17 лет.
Обновлено в 20:27
Общество

Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке

Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Армия и оружие

В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы

На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:20
Политика

Законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям внесли в Госдуму

Обновлено вчера в 09:34
Происшествия

Минтранс хочет наградить бортпроводников сгоревшего «суперджета»

Министр транспорта Евгений Дитрих от лица ведомства намерен попросить президента Владимира Путина представить к наградам бортпроводников сгоревшего SSJ 100.
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Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 заступился за людей, спасавших багаж

Один из пассажиров потерпевшего крушение самолёта Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) в Международном аэропорту «Шереметьево» заступился за пассажиров, которые спасали свой багаж.
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Дебют Усика в супертяжелом весе отложен из-за травмы

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Google представила 10 центр умного дома the Nest Hub Max с камерой

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Националист Демушкин заявил о своем назначении чиновником в Барвихе

Демушкин предоставил РБК копию проекта распоряжения, согласно которому он должен быть назначен на пост.
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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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