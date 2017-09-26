Футбол
Гвардиола: «Одна ошибка судьи может решить судьбу титула чемпиона АПЛ»Sport24.ru 02:27
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что любая мелочь может лишить его клуб чемпионского титула АПЛ. За тур до конца сезона «Сити» на одно очко опережают «Ливерпуль».
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