Футбол

Гвардиола: «Одна ошибка судьи может решить судьбу титула чемпиона АПЛ»Sport24.ru 02:27

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что любая мелочь может лишить его клуб чемпионского титула АПЛ. За тур до конца сезона «Сити» на одно очко опережают «Ливерпуль».
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Гвардиола: возможно, в последние минуты матча придётся сделать что-то безумное

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Венсан Компани: «С большой долей вероятности „МС“ обыграет „Брайтон“. Другие сценарии не имеют ко мне никакого отношения»

Матч ТВ00:42

Венсан Компани: «С большой долей вероятности „МС“ обыграет „Брайтон“. Другие сценарии не имеют ко мне никакого отношения»

Sportbox.RU00:42

Гвардиола: «Одна ошибка судьи может решить судьбу титула чемпиона АПЛ»

Sport24.ru02:27

Компани: «Мы должны сфокусироваться на плюсах и минусах „Брайтона“»

Soccer.ru01:01

Пеп Гвардиола: «Судьбу титула могут решить одна наша оплошность, невероятная игра соперника или ошибка судьи»

Sports.ru01:35

Гвардиола не верил в шансы «Сити» на чемпионство в гонке с «Ливерпулем»

Газета.Ruвчера в 15:10
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