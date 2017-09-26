Футбол
Гвардиола: «Одна ошибка судьи может решить судьбу титула чемпиона АПЛ»Sport24.ru 02:27
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что любая мелочь может лишить его клуб чемпионского титула АПЛ. За тур до конца сезона «Сити» на одно очко опережают «Ливерпуль».
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Лукашенко рассказал об ущербе от загрязненной российской нефти
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Обновлено вчера в 19:45
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Телегин внесен в заявку сборной России на чемпионат мира в Словакии
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Происшествия
Грузовой поезд столкнулся с микроавтобусом в Алтайском крае
Водитель микроавтобуса госпитализирован после столкновения автомобиля с грузовым поездом.
Обновлено в 03:48
Футбол
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Дочери Доренко просят МВД выяснить причину его смерти
Обновлено вчера в 16:14
Политика
Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой
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Общество
Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы
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В Раде предложили разделить инаугурацию Зеленского на два этапа
Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа.
Обновлено в 02:53
Политика
Суд в Киеве отказался заблокировать закон о госязыке
Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить иск о запрете спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию подписывать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено в 08:18
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Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737
Обновлено в 05:04
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Лазарев провел вторую репетицию номера для «Евровидения»
Обновлено в 07:31
Гаджеты
Появилось новое изображение экшн-камеры DJI Osmo
Источник опубликовал новое изображение экшн-камеры DJI Osmo, первые снимки которой появились в начале месяца.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
Разработчики рассказали о сроках появления снайперского комплекса «Уголёк»
Разработчики снайперского комплекса «Уголёк» рассказали о сроках появлении двух новых полуавтоматических винтовок.
Обновлено в 06:48
Экономика
Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса
Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено вчера в 21:36
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Стало известно место нахождения Бутиной
Россиянка Мария Бутина, приговоренная в США к 18 месяцам заключения, переведена в тюрьму Northern Neck в городе Ворсоу, штат Вирджиния.
Обновлено в 08:27
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено вчера в 12:47
Хоккей
Воробьёв заявил, что для Панарина открыты двери в сборную России
Главный тренер российской национальной команды Илья Воробьёв заявил, что, несмотря на то что заявка команды по нападающим уже заполнена, он может включить в неё нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина.
Обновлено в 07:53
Происшествия
В Екатеринбурге возбудили дело после нападения собаки на ребенка
Следствие в Екатеринбурге возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 07:35
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Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок
Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
США разработали ракету, убивающую лезвиями
Высокоточную ракету R9X, поражающую цель лезвиями, разработали в США, 9 мая сообщает The Wall Street Journal.
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Футбол
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Louis Vuitton представил сумки с гибкими экранами
Речь идёт о сумках с гибкими AMOLED-экранами с разрешением 1920 х 1440 пикселей. Были представлены модели с одним и двумя дисплеями.
Обновлено в 06:44
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Кристина Орбакайте поздравила сына Дени с 21-летием
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Обновлено в 06:10
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«Краснодару» заявили о невозможности увольнения Павла Мамаева
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Автоспорт
Хэмилтон выиграл третью практику Гран-при «Формулы-1» в Испании
Третьим стал ещё один гонщик Mercedes Валттери Боттас. Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso показал 11-е время в заезде.
Обновлено в 07:16
Баскетбол
«Голден Стэйт» без Дюрэнта выиграл серию у «Хьюстона» в плей-офф НБА
"Голден Стэйт" обыграл "Хьюстон" в серии второго раунда плей-офф НБА и вышел в финал Западной конференции.
Обновлено в 01:30
Политика
Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР
Отделение ДНР и ЛНР от Украины произошло из-за вооруженного госпереворота, подъема неонацизма и насилия в отношении оппонентов нового украинского правительства.
Обновлено в 07:51