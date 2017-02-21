Футбол

Гвардиола: «Не ожидали забить 9 голов, но это здорово»
Евро-футбол.ру
00:57

"Бёртон" ранее одолел команды из АПЛ и Чемпионшипа и заслужил выступить на этой стадии турнира. Было важно попытаться воспользоваться преимуществом, мы не ожидали забить столько голов, но это здорово.
Евро-футбол.ру00:57

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Гвардиола повторил свою самую крупную победу в карьере в матче с «Бёртоном»

Чемпионат01:21

Хосеп Гвардьола: «Не ожидали, что удастся забить столько голов, но это здорово. Это много значит для нас»

Спорт-Экспресс00:56

Гвардиола: «Играть с командами из низших дивизионов нелегко»

Soccer.ruвчера в 19:06

Хосеп Гвардиола: «В клубном музее „Сити“ не так много трофеев, поэтому когда есть шанс пробиться в финал, мы должны воспользоваться им»

Матч ТВвчера в 18:27

Хосеп Гвардиола: «В клубном музее „Сити“ не так много трофеев, поэтому когда есть шанс пробиться в финал, мы должны воспользоваться им»

Sportbox.RUвчера в 18:27

Гвардиола: «Манчестер Сити» не ожидал столько забить «Бертону»

Sport24.ruвчера в 18:01

Гвардиола – после 9:0: «Почему мы забивали еще и еще? Иначе это было бы неуважение»

Бомбардир.рувчера в 17:30
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Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 06:21, Ашберн
Футбол

РПЛ выдвинула кандидатуру Дюкова на пост президента РФС

Российская премьер-лига провела заседание, на котором приняла решение выдвинуть кандидатом в президенты Российского футбольного союза Александра Дюкова.
Обновлено в 06:11
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Зинченко забил первый гол за «Манчестер Сити»

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко отметился первым голом за "горожан".
Обновлено вчера в 15:32
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Аяз Гулиев: «„Спартак“ предложил вернуться — согласился сразу»

Полузащитник Аяз Гулиев поделился эмоциями от возвращения в «Спартак» и прокомментировал начало тренировочного сбора красно-белых в Дубае.
Обновлено в 06:17
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В воскресенье Рэмзи пройдет медобследование в «Ювентусе»

В воскресенье, 13 января, футболист пройдет медицинское обследование в туринском клубе.
Обновлено в 05:35
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«Монако» вышел в полуфинал Кубка Лиги в матче с 22 пенальти

«Монако» выбил «Ренн» по пенальти в четвертьфинале Кубка Лиги.
Обновлено вчера в 15:09
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ЦСКА отправился на первый зимний тренировочный сбор без Акинфеева

Московский ЦСКА отправился на первый зимний тренировочный сбор, который пройдёт в Испании.
Обновлено в 03:05
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Игрок «Чертаново» Зиньковский перешел в «Крылья Советов»

Полузащитник московского футбольного клуба "Чертаново" Антон Зиньковский стал игроком "Крыльев Советов", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:16
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Боккетти, Жиго, Ещенко и Фернандо тренируются в зале

На занятие не вышли защитники Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, а также полузащитники Самуэль Жиго и Фернандо.
Обновлено в 03:29
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Жирона — Атлетико 1:1

9 января между коллективами «Жирона» и «Атлетико» (Мадрид) на стадионе «Эстади Мунисипал де Монтиливи» был разыгран матч 1/8 финала Кубка Испании сезона 2018/19.
Обновлено вчера в 15:23
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Бывший тренер «ПСЖ» Комбуаре возглавил «Дижон»

Контракт с Комбуаре, который ранее тренировал «ПСЖ» и «Ланс», заключен до конца сезона-2018/19 и может быть продлен на год в случае, если тренеру удастся сохранить место в лиге 1. «Дижон» провел в текущем сезоне чемпионата Франции 18 матчей и с 16 очками занимает 18-е место.
Обновлено в 06:12
Футбол

Влашич: Не чувствую привилегированности «Зенита»

Полущашитник рассказал, что в ЦСКА ему говорили о привилегированности «Зенита», однако игрок не почувствовал, что судьи относятся к петербургской команде как-то иначе.
Обновлено в 00:50
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Нападающий «Витесса» Линссен сделал признание о Слуцком

Нападающий "Витесса" Брайан Линссен признался, что игрокам бывает сложно выполнять тактические указания главного тренера Леонида Слуцкого.
Обновлено в 03:43
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«Манчестер Юнайтед» выплатил неустойку Моуринью

«Манчестер Юнайтед» выплатил бывшему главному тренеру команды Жозе Моуринью неустойку после увольнения.
Обновлено в 06:14
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Милевский покинул «Кишварду» и вернется в брестское «Динамо»

Нападающий Артем Милевский вернется в брестское «Динамо», которое покинул в августе 2018 года.
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Томас Тухель: «Второго пенальти не было, это не грубая игра»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал домашнее поражение от «Генгама» в четвертьфинале Кубка лиги (1:2) и завершение выступления в турнире.
Обновлено вчера в 20:54
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Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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