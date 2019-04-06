Футбол
Гвардиола: «Мы продлили наш сезон на ещё одну неделю»Евро-футбол.ру 14:59
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал комментарий после полуфинальной игры Кубка Англии с "Брайтоном".
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Технологии
Доменная речь: как в России появился массовый интернет
Соединиться после развала В тяжелом 1992 году, сразу после развала Советского Союза, недавно образовавшиеся коммерческие структуры включились в битву за пространство зарождавшегося массового интернета.
Обновлено 04 апреля в 17:01
Футбол
«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче испанской Примеры
«Барселона» сумела укрепить лидерство в турнирной таблице Примеры, обыграв прямых конкурентов из «Атлетико» Мадрид в рамках 31-го тура соревнования.
Обновлено в 16:42
Происшествия
Истребитель F-16 подстрелил сам себя
Истребитель F-16 во время учений в Нидерландах в районе Влиланд получил неожиданные повреждения.
Обновлено в 06:46
Политика
Координатор ОБСЕ обсудил с властями ЛНР гуманитарные вопросы
Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш на встрече в Луганске с представителями властей самопровозглашенной Луганской народной республики обсудил ряд вопросов гуманитарной сферы, сообщила журналистам представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.
Обновлено в 14:07
Политика
Сербская оппозиция провела акцию протеста в Белграде
Антиправительственная акция протеста оппозиционного движения "Союз за Сербию" прошла в субботу вечером в Белграде.
Обновлено в 14:08
Футбол
Галицкий о ситуации с контрактом Мамаева: мы обязаны были реагировать
Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
Обновлено в 16:58
Здоровье
Новая медицинская специальность появится в России
В России с 2020 года появится новая специальность – врач физической и реабилитационной медицины, которая позволит повысить качество жизни 20–25 миллионов человек.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
При пожаре в Подмосковье погибли два человека
Обновлено в 17:41
Футбол
Спартак — ЦСКА 0:2
Обновлено в 13:55
Политика
В Венесуэле митингуют сторонники и противники Мадуро
Обновлено в 14:34
Хоккей
Кучеров превзошел рекорд Могильного в НХЛ
Россиянин Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей в последнем матче сезона против "Бостона" и превзошел рекорд Александра Могильного по очкам за сезон для отечественных хоккеистов в НХЛ.
Обновлено в 16:50
Происшествия
В Париже в доме во время пожара произошёл взрыв
Во французской столице в 19-м округе произошло крупное возгорание и последующий взрыв на территории многоэтажного жилого дома, на месте чрезвычайного происшествия ведут работу сотрудники пожарной службы.
Обновлено в 17:25
Шоу-бизнес
36-летняя Сати Казанова задумалась о беременности
14 октября 2017 года Сати Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо.
Обновлено в 10:40
Общество
Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов
Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии
Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.
Обновлено в 17:18
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено в 17:48
Происшествия
В Петербурге автомобиль упал в Неву
Легковой автомобиль вылетел с набережной Лейтенанта Шмидта и упал в реку Неву в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 16:03
Единоборства
Багаутинов победил Асатряна на турнире Fight Nights Global 92
Боец смешанного стиля (ММА) Али Багаутинов одержал победу над Вартаном Асатряном в поединке на турнире Fight Nights Global 92 в весовой категории до 56,7 кг.
Обновлено в 18:08
Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
ЖКХ
У Березняков появится комплексная дорожная карта
Проекты будущих зданий предусматривают комплексное благоустройство, в том числе — прилегающей территории.
Обновлено в 02:52
Политика
Мэй заявила о важности сотрудничества с ЕС для Brexit
В противном случае Brexit может сорваться, заявила премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй.
Обновлено в 17:54
Здоровье
В Башкирии выявили ещё один случай заболевания корью
В Башкирии зарегистрирован ещё один случай заболевания корью. Сегодня непривитыми остаются примерно 4 664 взрослых и 2 890 детей.
Обновлено в 10:31
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне
Чарльз Роули, который летом прошлого года получил дозу отравления в британском городе Эймсбери (недалеко от Солсбери), в субботу побывал в российском посольстве в Лондоне.
Обновлено в 18:13
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тыс. рублей
Стало известно, на какой должности в России можно получить заработную плату выше 500 тыс. рублей. Рейтинг подготовил портал hh.ru.
Обновлено в 01:00
Политика
Иерусалим перепроверяет документы украинского духовенства
Иерусалимская церковь перепроверяет все документы украинских священнослужителей из-за попыток представителей «новой церкви» поучаствовать в служении в храме Гроба Господня, рассказал 6 апреля архимандрит Алипий Светличный.
Обновлено в 10:25
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Шоу-бизнес
Сестра Эмина Агаларова стала мамой в третий раз
Сестра певца Сабина Агаларова стала мамой в третий раз в минувшую пятницу.
Обновлено в 10:44
Наука
Вдвое больше людей могут болеть старческим слабоумием
Количество ныне живущих со старческим слабоумием людей может быть в два раза более значительным, чем это принято считать.
Обновлено вчера в 05:24