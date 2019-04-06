Футбол

Гвардиола: «Мы продлили наш сезон на ещё одну неделю»Евро-футбол.ру 14:59

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал комментарий после полуфинальной игры Кубка Англии с "Брайтоном".
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Хосеп Гвардиола: «Выиграть все четыре трофея за один сезон практически невозможно»

Матч ТВ16:48

Хосеп Гвардиола: «Выиграть все четыре трофея за один сезон практически невозможно»

Sportbox.RU16:48

Гвардиола о квадрупле: «Никто не добивался этого, тогда с чего мы на это способны?»

Sports.ru16:09

Гвардиола: «Я знаю, что „Ливерпуль“ выиграет все свои оставшиеся матчи в Премьер-лиге»

Евро-футбол.ру16:32

Гвардиола – о четырех трофеях в сезоне: «Если никому это не удавалось, то почему у нас это должно получиться?»

Бомбардир.ру15:33

«Манчестер Сити» - «Брайтон»: прогноз на матч Кубка Англии по футболу

Sputnik Грузия01:36
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 18:21, Ашберн
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Доменная речь: как в России появился массовый интернет

Соединиться после развала В тяжелом 1992 году, сразу после развала Советского Союза, недавно образовавшиеся коммерческие структуры включились в битву за пространство зарождавшегося массового интернета.
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Футбол

«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче испанской Примеры

«Барселона» сумела укрепить лидерство в турнирной таблице Примеры, обыграв прямых конкурентов из «Атлетико» Мадрид в рамках 31-го тура соревнования.
Обновлено в 16:42
Происшествия

Истребитель F-16 подстрелил сам себя

Истребитель F-16 во время учений в Нидерландах в районе Влиланд получил неожиданные повреждения.
Обновлено в 06:46
Политика

Координатор ОБСЕ обсудил с властями ЛНР гуманитарные вопросы

Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш на встрече в Луганске с представителями властей самопровозглашенной Луганской народной республики обсудил ряд вопросов гуманитарной сферы, сообщила журналистам представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.
Обновлено в 14:07
Политика

Сербская оппозиция провела акцию протеста в Белграде

Антиправительственная акция протеста оппозиционного движения "Союз за Сербию" прошла в субботу вечером в Белграде.
Обновлено в 14:08
Футбол

Галицкий о ситуации с контрактом Мамаева: мы обязаны были реагировать

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
Обновлено в 16:58
Здоровье

Новая медицинская специальность появится в России

В России с 2020 года появится новая специальность – врач физической и реабилитационной медицины, которая позволит повысить качество жизни 20–25 миллионов человек.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

При пожаре в Подмосковье погибли два человека

Обновлено в 17:41
Футбол

Спартак — ЦСКА 0:2

Обновлено в 13:55
Политика

В Венесуэле митингуют сторонники и противники Мадуро

Обновлено в 14:34
Хоккей

Кучеров превзошел рекорд Могильного в НХЛ

Россиянин Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей в последнем матче сезона против "Бостона" и превзошел рекорд Александра Могильного по очкам за сезон для отечественных хоккеистов в НХЛ.
Обновлено в 16:50
Происшествия

В Париже в доме во время пожара произошёл взрыв

Во французской столице в 19-м округе произошло крупное возгорание и последующий взрыв на территории многоэтажного жилого дома, на месте чрезвычайного происшествия ведут работу сотрудники пожарной службы.
Обновлено в 17:25
Шоу-бизнес

36-летняя Сати Казанова задумалась о беременности

14 октября 2017 года Сати Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо.
Обновлено в 10:40
Общество

Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов

Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено в 13:37
Спорт

Гимнастка Аверина победила в многоборье на этапе Кубка мира в Италии

Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес

Лолита раскрыла размер своей пенсии

Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.
Обновлено в 17:18
Религия

Православные встречают Благовещение

Обновлено в 17:48
Происшествия

В Петербурге автомобиль упал в Неву

Легковой автомобиль вылетел с набережной Лейтенанта Шмидта и упал в реку Неву в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 16:03
Единоборства

Багаутинов победил Асатряна на турнире Fight Nights Global 92

Боец смешанного стиля (ММА) Али Багаутинов одержал победу над Вартаном Асатряном в поединке на турнире Fight Nights Global 92 в весовой категории до 56,7 кг.
Обновлено в 18:08
Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
ЖКХ

У Березняков появится комплексная дорожная карта

Проекты будущих зданий предусматривают комплексное благоустройство, в том числе — прилегающей территории.
Обновлено в 02:52
Политика

Мэй заявила о важности сотрудничества с ЕС для Brexit

В противном случае Brexit может сорваться, заявила премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй.
Обновлено в 17:54
Здоровье

В Башкирии выявили ещё один случай заболевания корью

В Башкирии зарегистрирован ещё один случай заболевания корью. Сегодня непривитыми остаются примерно 4 664 взрослых и 2 890 детей.
Обновлено в 10:31
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне

Чарльз Роули, который летом прошлого года получил дозу отравления в британском городе Эймсбери (недалеко от Солсбери), в субботу побывал в российском посольстве в Лондоне.
Обновлено в 18:13
Космос

NASA ведет наблюдение за огромным количеством опасных астероидов

Обновлено в 08:39
Общество

Названы вакансии с зарплатой выше 500 тыс. рублей

Стало известно, на какой должности в России можно получить заработную плату выше 500 тыс. рублей. Рейтинг подготовил портал hh.ru.
Обновлено в 01:00
Политика

Иерусалим перепроверяет документы украинского духовенства

Иерусалимская церковь перепроверяет все документы украинских священнослужителей из-за попыток представителей «новой церкви» поучаствовать в служении в храме Гроба Господня, рассказал 6 апреля архимандрит Алипий Светличный.
Обновлено в 10:25
Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Шоу-бизнес

Сестра Эмина Агаларова стала мамой в третий раз

Сестра певца Сабина Агаларова стала мамой в третий раз в минувшую пятницу.
Обновлено в 10:44
Наука

Вдвое больше людей могут болеть старческим слабоумием

Количество ныне живущих со старческим слабоумием людей может быть в два раза более значительным, чем это принято считать.
Обновлено вчера в 05:24
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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