Футбол

Гвардиола: «Мы хотим выступить хорошо во всех соревнованиях»
Бомбардир.ру
11:35

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 1/32 финала Кубка Англии против "Ротерхэма" (7:0).
Бомбардир.ру11:35

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Хосеп Гвардиола: Мы серьезно отнеслись к матчу «Ротерхэмом»

Советский спорт15:40

Гвардиола - о победе над «Ротерхэмом»: «Сделали то, что должны были сделать»

Евро-футбол.ру15:16

Гвардиола: «Нам просто нужно выполнять свою работу»

Soccer.ru12:55

Гвардиола — о победе со счётом 7:0: «Ман Сити» сыграл так, как и должен был

Чемпионат12:18

Пеп Гвардиола: «Серьезно отнеслись к матчу с „Ротерхэмом“. Так и должны делать великие клубы»

Sports.ru12:35

Гвардиола: «Мы хотим выступить хорошо во всех соревнованиях»

Бомбардир.ру11:35
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Футбол

Мадридский «Реал» впервые с 2004 года проиграл дома «Реалу Сосьедад»

Обновлено в 14:37
Футбол

Неймар забил 45-й гол в 50 матчах за «ПСЖ»

Матч 1/32 финала Кубка Франции против любительского клуба "Понтиви" (4:0) стал для нападающего Неймара 50-м в составе "ПСЖ".
Обновлено в 19:30
Футбол

Звезда футбола Уэйн Руни попал под задержание в США

Со ссылкой на судебные документы Би-би-си уточняет, что в итоге 33-летняя звезда футбола был освобожден после уплаты штрафа в размере $25 и издержек в размере $91.
Обновлено в 14:05
Футбол

Самедов может стать игроком «Кайрата»

5 января стало известно, что московский «Спартак» расторг контракт с Самедовым по соглашению сторон.
Обновлено в 01:14
Футбол

Полузащитник ЦСКА Бийол признан лучшим молодым футболистом Словении

Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол признан лучшим молодым игроком Словении в 2018 году.
Обновлено в 15:41
Футбол

Осинов вошел в тренерский штаб Карпина в «Ростове»

Возглавлявший молодежку Михаил Осинов присоединился к штабу тренера основной команды Валерия Карпина.
Обновлено в 11:31
Футбол

«Витесс» разгромно проиграл в товарищеском матче с «Вольфсбургом»

Встреча завершилась уверенной победой команды из Бундеслиги со счётом 3:0. В составе победителей голы на свой счёт записали форвард Даниэль Гинчек и швейцарский полузащитник Адмир Мехмеди, а ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник «Витесса» Данило Дуки.
Обновлено в 12:26
Футбол

Дзюба организовал вечеринку в русском народном стиле

Вечеринка в русском народном стиле, - подписал Дзюба фотографию, опубликованную в Instagram.
Обновлено в 12:03
Футбол

Десподов стал игроком года в Болгарии. Им интересуется «Спартак»

Обновлено в 13:25
Футбол

Австралия неожиданно проиграла Иордании в матче Кубка Азии

В матче группового этапа Кубка Азии, который проходит в ОАЭ, сборная Иордании обыграла национальную команду Австралии со счётом 1:0. Матч состоялся в Аль-Айне на стадионе «Хазза бин Зайед».
Обновлено в 09:35
Футбол

В иранском «Трактор Сази» опровергли информацию СМИ о переходе Азмуна

Главный тренер иранского футбольного клуба «Трактор Сази» Мохаммад Тагави опроверг информацию СМИ о возможном переходе в команду нападающего казанского «Рубина» Сердара Азмуна.
Обновлено в 06:05
Футбол

«Бавария» оштрафовала Рибери за грубость в соцсетях

Французский полузащитник «Баварии» Франк Рибери оштрафован «Баварией» за грубый ответ на критику в социальных сетях.
Обновлено в 05:34
Футбол

Абрамович мог приобрести «Арсенал». Сделка не состоялась по ошибке

Обновлено в 04:22
Футбол

Думбия, Муса и Нецид стали студентами РУДН в шуточном скетче ЦСКА

Обновлено в 09:50
Футбол

«Лацио» хочет арендовать Малкома у «Барселоны»

По информации источника, президент «Лацио» Клаудио Лотито и спортивный директор клуба Игли Таре связались с руководством «Барселоны», чтобы провести переговоры об аренде Малкома.
Обновлено в 06:33
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Бельгийский футболист, атакующий полузащитник клуба «Манчестер Сити» и сборной Бельгии. Лучший спортсмен Бельгии 2015 года. В 2015 году был признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге.
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