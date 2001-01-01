Гвардиола: «Мы хотим выступить хорошо во всех соревнованиях»

Футбол Футбол Неймар забил 45-й гол в 50 матчах за «ПСЖ» Матч 1/32 финала Кубка Франции против любительского клуба "Понтиви" (4:0) стал для нападающего Неймара 50-м в составе "ПСЖ".

Футбол Футбол Звезда футбола Уэйн Руни попал под задержание в США Со ссылкой на судебные документы Би-би-си уточняет, что в итоге 33-летняя звезда футбола был освобожден после уплаты штрафа в размере $25 и издержек в размере $91.

Футбол Футбол Самедов может стать игроком «Кайрата» 5 января стало известно, что московский «Спартак» расторг контракт с Самедовым по соглашению сторон.

Футбол Футбол Полузащитник ЦСКА Бийол признан лучшим молодым футболистом Словении Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол признан лучшим молодым игроком Словении в 2018 году.

Футбол Футбол Осинов вошел в тренерский штаб Карпина в «Ростове» Возглавлявший молодежку Михаил Осинов присоединился к штабу тренера основной команды Валерия Карпина.

Футбол Футбол «Витесс» разгромно проиграл в товарищеском матче с «Вольфсбургом» Встреча завершилась уверенной победой команды из Бундеслиги со счётом 3:0. В составе победителей голы на свой счёт записали форвард Даниэль Гинчек и швейцарский полузащитник Адмир Мехмеди, а ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник «Витесса» Данило Дуки.

Футбол Футбол Дзюба организовал вечеринку в русском народном стиле Вечеринка в русском народном стиле, - подписал Дзюба фотографию, опубликованную в Instagram.

Футбол Футбол Австралия неожиданно проиграла Иордании в матче Кубка Азии В матче группового этапа Кубка Азии, который проходит в ОАЭ, сборная Иордании обыграла национальную команду Австралии со счётом 1:0. Матч состоялся в Аль-Айне на стадионе «Хазза бин Зайед».

Футбол Футбол В иранском «Трактор Сази» опровергли информацию СМИ о переходе Азмуна Главный тренер иранского футбольного клуба «Трактор Сази» Мохаммад Тагави опроверг информацию СМИ о возможном переходе в команду нападающего казанского «Рубина» Сердара Азмуна.

Футбол Футбол «Бавария» оштрафовала Рибери за грубость в соцсетях Французский полузащитник «Баварии» Франк Рибери оштрафован «Баварией» за грубый ответ на критику в социальных сетях.

Футбол Футбол Абрамович мог приобрести «Арсенал». Сделка не состоялась по ошибке

Футбол Футбол Думбия, Муса и Нецид стали студентами РУДН в шуточном скетче ЦСКА