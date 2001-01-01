Футбол
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 1/32 финала Кубка Англии против "Ротерхэма" (7:0).
Бомбардир.ру11:35
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 19:44, Ашберн
Футбол
Мадридский «Реал» впервые с 2004 года проиграл дома «Реалу Сосьедад»
Обновлено в 14:37
Футбол
Неймар забил 45-й гол в 50 матчах за «ПСЖ»
Матч 1/32 финала Кубка Франции против любительского клуба "Понтиви" (4:0) стал для нападающего Неймара 50-м в составе "ПСЖ".
Обновлено в 19:30
Футбол
Звезда футбола Уэйн Руни попал под задержание в США
Со ссылкой на судебные документы Би-би-си уточняет, что в итоге 33-летняя звезда футбола был освобожден после уплаты штрафа в размере $25 и издержек в размере $91.
Обновлено в 14:05
Футбол
Самедов может стать игроком «Кайрата»
5 января стало известно, что московский «Спартак» расторг контракт с Самедовым по соглашению сторон.
Обновлено в 01:14
Футбол
Полузащитник ЦСКА Бийол признан лучшим молодым футболистом Словении
Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол признан лучшим молодым игроком Словении в 2018 году.
Обновлено в 15:41
Футбол
Осинов вошел в тренерский штаб Карпина в «Ростове»
Возглавлявший молодежку Михаил Осинов присоединился к штабу тренера основной команды Валерия Карпина.
Обновлено в 11:31
Футбол
«Витесс» разгромно проиграл в товарищеском матче с «Вольфсбургом»
Встреча завершилась уверенной победой команды из Бундеслиги со счётом 3:0. В составе победителей голы на свой счёт записали форвард Даниэль Гинчек и швейцарский полузащитник Адмир Мехмеди, а ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник «Витесса» Данило Дуки.
Обновлено в 12:26
Футбол
Дзюба организовал вечеринку в русском народном стиле
Вечеринка в русском народном стиле, - подписал Дзюба фотографию, опубликованную в Instagram.
Обновлено в 12:03
Футбол
Десподов стал игроком года в Болгарии. Им интересуется «Спартак»
Обновлено в 13:25
Футбол
Австралия неожиданно проиграла Иордании в матче Кубка Азии
В матче группового этапа Кубка Азии, который проходит в ОАЭ, сборная Иордании обыграла национальную команду Австралии со счётом 1:0. Матч состоялся в Аль-Айне на стадионе «Хазза бин Зайед».
Обновлено в 09:35
Футбол
В иранском «Трактор Сази» опровергли информацию СМИ о переходе Азмуна
Главный тренер иранского футбольного клуба «Трактор Сази» Мохаммад Тагави опроверг информацию СМИ о возможном переходе в команду нападающего казанского «Рубина» Сердара Азмуна.
Обновлено в 06:05
Футбол
«Бавария» оштрафовала Рибери за грубость в соцсетях
Французский полузащитник «Баварии» Франк Рибери оштрафован «Баварией» за грубый ответ на критику в социальных сетях.
Обновлено в 05:34
Футбол
Абрамович мог приобрести «Арсенал». Сделка не состоялась по ошибке
Обновлено в 04:22
Футбол
Думбия, Муса и Нецид стали студентами РУДН в шуточном скетче ЦСКА
Обновлено в 09:50
Футбол
«Лацио» хочет арендовать Малкома у «Барселоны»
По информации источника, президент «Лацио» Клаудио Лотито и спортивный директор клуба Игли Таре связались с руководством «Барселоны», чтобы провести переговоры об аренде Малкома.
Обновлено в 06:33