Футбол

Гвардиола: «Моуринью не нуждается в моей поддержке»
Sport24.ru
вчера в 20:05

Вас увольняют, когда результаты не очень хороши. Моуринью не нуждается в моей поддержке, он очень сильный.
Sport24.ruвчера в 20:05

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Хосеп Гвардиола: Моуринью не нуждается в моей поддержке. Это очень сильный человек

Советский спорт03:08

Пеп Гвардиола: «Моуринью настолько силен, что ему не нужна моя поддержка. Он скоро вернется»

Sports.ru01:12

Хосеп Гвардиола: «Моуринью не нужна моя поддержка»

Матч ТВвчера в 20:59

Хосеп Гвардиола: «Моуринью не нужна моя поддержка»

Sportbox.RUвчера в 20:59

Гвардиола: «Скоро Моуриньо вернётся, и мы снова сыграем друг с другом»

Soccer.ruвчера в 18:57

Гвардиола: «Моуринью не нуждается в моей поддержке»

Sport24.ruвчера в 20:05

Моуринью уволен из «Манчестер Юнайтед». Почему это плохо

Чемпионатвчера в 08:15
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 06:07, Ашберн
Футбол

Виталий Мутко покинул пост президента РФС

Вице-премьер Виталий Мутко покинул пост президента РФС, сообщает официальный твиттер организации.
Обновлено в 05:25
Футбол

«Зенит» пожелал удачи Сульшеру в «Манчестер Юнайтед»

Удачи, Уле! 👌 pic.twitter.com/GbaRONteIE — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 19 декабря 2018 г.
Обновлено в 05:27
Футбол

«Балтика» расторгла контракт с главным тренером Игорем Ледяховым

Калинингрдская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером Игорем Ледяховым, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 04:24
Футбол

Кантона хочет возглавить «Манчестер Юнайтед»

Обновлено в 03:56
Футбол

Адриано назвал самого ценного игрока «Спартака»

Форвард "Спартака" Луис Адриано рассказал, кого считает самым ценным футболистом команды.
Обновлено в 03:16
Футбол

Пепе может перейти в «Вулверхэмптон»

Бывший защитник «Бешикташа» Пепе может продолжить карьеру в Англии.
Обновлено в 04:32
Футбол

Гаттузо: «Милан» лишь пощекотал защиту «Болоньи»

Рулевой "Милана" Дженнаро Гаттузо подвел итоги гостевого поединка против "Болоньи" (0:0) в Серии А. "Милан" сыграл бездарно.
Обновлено в 02:39
Футбол

Батшуайи может стать партнером Головина в «Монако»

Нападающий «Валенсии» Миши Батшуайи может перейти в «Монако».
Обновлено в 03:09
Футбол

Галицкий увеличил свою долю в ФК «Краснодар» до 66,6%

Обновлено в 04:09
Футбол

Алькасер установил рекорд бундеслиги по голам после выхода на замену

Обновлено в 02:04
Футбол

«Тоттенхэм» нашел замену Маурисио Почеттино

Англичанин считается основным претендентом на пост главного тренера «Тоттенхэма», если Почеттино по окончании сезона возглавит «Манчестер Юнайтед» или «Реал».
Обновлено в 04:52
Футбол

Маркиньос: «Мне жаль Рабио, но он принял свое решение»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос высказал сожаление в связи со скорым уходом из клуба Адриена Рабио.
Обновлено в 00:59
Футбол

«ПСЖ» обыграл «Орлеан» и продолжил путь в Кубке лиги

В 1/8 финала Кубка французской лиги "ПСЖ" на выезде обыграл "Орлеан"
Обновлено вчера в 16:55
Футбол

Пенальти Зинченко вывел «Манчестер Сити» в полуфинал Кубка лиги

"Манчестер Сити" по пенальти обыграл "Лестер" в матче 1/4 финала Кубка английской лиги.
Обновлено вчера в 17:11
Футбол

Артем Дзюба: «Если бы не вся эта история, Кокорин стал бы осенью нашим „джокером“»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба выразил уверенность в том, что Александр Кокорин усилит состав команды, когда будет выпущен из СИЗО.
Обновлено в 05:43
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Хосеп Гвардиола
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Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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