Футбол

Гвардиола: «Моуринью не нуждается в моей поддержке»
Sport24.ru
вчера в 20:05

Вас увольняют, когда результаты не очень хороши. Моуринью не нуждается в моей поддержке, он очень сильный.
Sport24.ruвчера в 20:05

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Хосеп Гвардиола: Моуринью не нуждается в моей поддержке. Это очень сильный человек

Советский спорт03:08

Пеп Гвардиола: «Моуринью настолько силен, что ему не нужна моя поддержка. Он скоро вернется»

Sports.ru01:12

Хосеп Гвардиола: «Моуринью не нужна моя поддержка»

Матч ТВвчера в 20:59

Хосеп Гвардьола: «Моуринью скоро вернется»

Спорт-Экспрессвчера в 20:43

Гвардиола: «Моуринью не нуждается в моей поддержке»

Sport24.ruвчера в 20:05

Гвардиола: «Скоро Моуриньо вернётся, и мы снова сыграем друг с другом»

Soccer.ruвчера в 18:57

Моуринью уволен из «Манчестер Юнайтед». Почему это плохо

Чемпионатвчера в 08:15
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 04:30, Ашберн
Футбол

РФС назвал главную цель сборной России на 2019 год

Попадание сборной России в финальную часть чемпионата Европы 2020 года является главной целью на 2019 год.
Обновлено в 03:48
Футбол

«Балтика» уволила главного тренера Ледяхова

Обновлено в 03:41
Футбол

«Манчестер Юнайтед» случайно назвал преемника Моуринью раньше времени

Обновлено вчера в 19:02
Футбол

Адриано назвал самого ценного игрока «Спартака»

Форвард "Спартака" Луис Адриано рассказал, кого считает самым ценным футболистом команды.
Обновлено в 03:16
Футбол

Гаттузо о нулевой ничьей: «Милан» лишь пощекотал оборону «Болоньи»

Если помните, «Интер» выиграл здесь с той же тактикой, но «Рома» проиграла.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

«Челси» может заплатить за Иско 70 млн фунтов

По данным из СМИ, "Челси" нацелился на трансфер полузащитника "Реала" Иско.
Обновлено в 02:43
Футбол

Дортмундская «Боруссия» потерпела первое поражение в сезоне

Обновлено вчера в 22:49
Футбол

Пепе может перейти в «Вулверхэмптон»

Обновлено в 01:48
Футбол

Форвард «Челси» Батшуайи может стать одноклубником Головина

Нападающий "Челси" Миши Батшуайи, выступающий на правах аренды за "Валенсию", может вернуться во Францию.
Обновлено в 03:31
Футбол

Маркиньос: «Мне жаль Рабио, но он принял свое решение»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос высказал сожаление в связи со скорым уходом из клуба Адриена Рабио.
Обновлено в 00:59
Футбол

Бывший защитник «Зенита» может пополнить состав «Барселоны»

«Барселона» планирует подписать защитника «Фенербахче» Мартина Шкртела, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на каталонское радио RAC1.
Обновлено в 04:01
Футбол

Хау может заменить Почеттино в «Тоттенхэме»

"Шпоры" пригласят Хау на работу, если команду покинет Маурисио Почеттино, который может перейти в "Реал" или "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 02:35
Футбол

«Аль-Айн» победил «Ривер Плейт» и вышел в финал клубного ЧМ

«Аль-Айн» из Объединённых Арабских Эмиратов одержал победу над аргентинским «Ривер Плейт» в полуфинале клубного чемпионата мира по футболу.
Обновлено вчера в 15:18
Футбол

«ПСЖ» обыграл «Орлеан» и продолжил путь в Кубке лиги

В 1/8 финала Кубка французской лиги "ПСЖ" на выезде обыграл "Орлеан"
Обновлено вчера в 16:55
Футбол

Кевин де Брейне: «Рад, что внес свой вклад в выход „Сити“ в 1/2 финала Кубка лиги»

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брейне после победы над "Лестером" в матче 1/4 финала Кубка лиги отметил, что рад вернуться на поле.
Обновлено вчера в 21:02
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Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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