Футбол

Гвардиола: «Менди травмирован уже на протяжении двух сезонов»Soccer.ru 02:30

Менди травмирован уже на протяжении двух сезонов, значит, возможен и третий. Надеюсь, этого не случится, мы работаем над этим, но факт в том, что мы могли на него рассчитывать только в нескольких играх.
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Гвардиола: если Менди был травмирован два сезона, он может пропустить и третий

Чемпионат02:39

Гвардиола: «Менди травмирован уже на протяжении двух сезонов»

Soccer.ru02:30

Хосеп Гвардиола: «„Манчестер Сити“ должен летом укрепить три-четыре позиции в составе»

Sportbox.RUвчера в 19:44

Гвардиола: «„Манчестер Сити“ хотел бы летом усилить три-четыре позиции. Идеи уже есть»

Бомбардир.ру01:15

«Мы должны усилить 3-4 позиции». Пеп ищет в «Сити» полузащитника и левого защитника

Eurosport.ru01:05

Хосеп Гвардьола: «Если Менди был травмирован два сезона, он может пропустить и третий»

Спорт-Экспресс01:49

Хосеп Гвардиола: «„Манчестер Сити“ должен летом укрепить три-четыре позиции в составе»

Матч ТВвчера в 19:44
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Происшествия

Александр Емельяненко доставлен в суд Кисловодска

Обновлено в 07:32
Политика

На митинге в Александрии Порошенко ударил девушку по лицу

Обновлено в 11:50
Политика

В Греции задержали россиянина по запросу Украины

В Греции задержали российского специалиста в сфере энергетики Евгения Калинина по запросу Украины, сообщил РИА Новости адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено в 11:07
Хоккей

СКА одержал первую победу в серии со «Спартаком» в плей-офф КХЛ

Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским «Спартаком» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 12:08
Происшествия

Сотрудник «Пятерочки» в Москве избил детей ремнем

Обновлено в 07:39
Происшествия

Под Тулой опрокинулся школьный автобус после ДТП

Обновлено в 10:50
Футбол

«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ

Обновлено в 10:31
Армия и оружие

Опубликованы кадры встречи российского фрегата с американским эсминцем

Турецкое издание Aydinlik опубликовало кадры встречи американского эсминца "Дональд Кук" и российского фрегата "Адмирал Эссен" в районе турецкого пролива Босфор.
Обновлено в 06:27
Политика

Кудрин отметил отсутствие у россиян «чувства налогоплательщика»

У россиян не развито «чувство налогоплательщика», они не интересуются, куда уходят собранные налоги.
Обновлено в 07:04
Футбол

Дубль Лукаку принёс МЮ победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 12:01
Политика

Путин поздравил Горбачева с 88-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил Михаила Горбачева с 88-летием, отметив, что он известен в мире как авторитетный государственный деятель.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Генерала в отставке арестовали по обвинению в крупном мошенничестве

Пока возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере.
Обновлено в 02:32
Происшествия

В Швеции произошла массовая драка с участием около 90 человек

Обновлено в 11:52
Спорт

Путин объявил Универсиаду-2019 в Красноярске открытой

Президент России Владимир Путин объявил XXIX Всемирную зимнюю универсиаду 2019 года в Красноярске открытой.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Родные Божены Рынски попросили помощи для ее перевозки в Россию

Родные журналистки Божены Рынски просят помощи для ее транспортировки из Испании в Россию.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес

Джонни Депп подал в суд на Эмбер Херд за клевету

Голливудский актер Джонни Депп подал в суд на свою бывшую супругу, актрису Эмбер Херд, передает Deadline.
Обновлено вчера в 19:12
Происшествия

Комплекс «Москва-Сити» проверяют после сообщения об угрозе взрыва

Ряд зданий торгово-развлекательного и делового комплекса «Москва-сити» проверяется сотрудниками экстренных служб на наличие взрывчатых веществ.
Обновлено в 11:13
Происшествия

В Ингушетии задержали полицейских при получении крупной взятки

При получении взятки полицейских задержали сотрудники республиканского УФСБ России.
Обновлено в 11:20
Спорт

Шмелева стала чемпионкой мира по велоспорту на треке в гите

Обновлено в 11:39
Происшествия

В Париже девять человек задержали в ходе протестов «желтых жилетов»

Обновлено в 09:51
Футбол

Тульский «Арсенал» уверенно победил ЦСКА в Грозном

Обновлено в 08:25
Происшествия

У штаба Навального в Петербурге начался пикет против педофилов

В субботу в Санкт-Петербурге возле штаба блогера Алексея Навального на Вознесенском проспекте проходит пикет общественных организаций «За детей – против педофилов и их защитников».
Обновлено в 04:55
Политика

Президент Алжира в тяжелом состоянии госпитализирован в Швейцарии

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика в тяжелом состоянии доставлен в госпиталь при Женевском университете, сообщает Al Mayadeen в субботу, 2 марта.
Обновлено в 08:08
Общество

Жореса Алферова похоронят в Комарово

Обновлено в 07:10
Происшествия

В Москве мужчина зарезал жену и ребенка

На северо-востоке Москвы мужчина жестоко убил жену и ребенка.
Обновлено в 04:34
Хоккей

ЦСКА обыграл «Витязь» и повел 3-0 в серии плей-офф КХЛ

Хоккеисты московского ЦСКА победили подмосковный "Витязь" и повели 3-0 в серии первого раунда плей-офф КХЛ.
Обновлено в 11:35
Происшествия

Полиция начала проверку после нападения на журналистов РЕН ТВ

Полиция начала проверку после того, как на журналистов телеканала РЕН ТВ совершили нападение в бухте Средняя в Приморье, где содержатся незаконно выловленные косатки и белухи.
Обновлено в 09:49
Армия и оружие

Украинские военные отказались стрелять по россиянам в Крыму в 2014 году

Бывший министр обороны Украины Игорь Тенюх заявил, что украинские военнослужащие отказались стрелять по участникам "Русской весны" в 2014 году.
Обновлено в 06:21
Теннис

Роджер Федерер завоевал 100-й титул в карьере

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал чемпионом турнира в Дубае, победив грека Стефаноса Циципаса.
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У станции метро «Приморская» на девушку упал рекламный щит

Вечером в субботу, 2 марта, у станции метро «Приморская» на проходящую мимо девушку упал рекламный щит.
Обновлено в 10:41
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Французский футболист сенегальского происхождения, левый защитник клуба «Манчестер Сити» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года. В 2017 году перешёл в «Манчестер Сити», став самым дорогим защитником в истории футбола.
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