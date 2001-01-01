Футбол

Гвардиола: «Менди травмирован уже на протяжении двух сезонов»Soccer.ru 02:30

Менди травмирован уже на протяжении двух сезонов, значит, возможен и третий. Надеюсь, этого не случится, мы работаем над этим, но факт в том, что мы могли на него рассчитывать только в нескольких играх.
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Гвардиола: если Менди был травмирован два сезона, он может пропустить и третий

Чемпионат02:39

Гвардиола: «Менди травмирован уже на протяжении двух сезонов»

Soccer.ru02:30

Хосеп Гвардиола: «„Манчестер Сити“ должен летом укрепить три-четыре позиции в составе»

Sportbox.RUвчера в 19:44

Гвардиола: «„Манчестер Сити“ хотел бы летом усилить три-четыре позиции. Идеи уже есть»

Бомбардир.ру01:15

«Мы должны усилить 3-4 позиции». Пеп ищет в «Сити» полузащитника и левого защитника

Eurosport.ru01:05

Хосеп Гвардьола: «Если Менди был травмирован два сезона, он может пропустить и третий»

Спорт-Экспресс01:49

Хосеп Гвардиола: «„Манчестер Сити“ должен летом укрепить три-четыре позиции в составе»

Матч ТВвчера в 19:44
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 04:28, Ашберн
Общество

Умер нобелевский лауреат Жорес Алферов

Обновлено в 02:50
Происшествия

Александру Емельяненко грозит уголовная статья

Уголовное дело об оскорблении полицейских может быть возбуждено в отношении бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко, передает ТАСС.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Генерала в отставке арестовали по обвинению в крупном мошенничестве

Пока возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере.
Обновлено в 02:32
Технологии

Хакеры от имени Metro и «Магнита» устроили атаку на российский бизнес

Отдельно отмечается, что при рассылке были использованы одни из самых известных брендов – «Ашана», «Магнита», «Славнефти», «Дикси», Metro Cash & Carry, Philip Morris, ГК «ПИК» и нескольких банков.
Обновлено в 02:37
Общество

Законопроект о реестре недобросовестных родителей внесен в Госдуму

Осенью 2017 года Минобрнауки России разработало законопроект по созданию единого реестра недобросовестных родителей, усыновителей и опекунов.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие

СМИ Германии отметили, что российский «Циркон» превзошёл ожидания

Обновлено в 01:46
Политика

В Раде объяснили, как Порошенко рассорил Украину с НАТО

Президент Украины Петр Порошенко рассорил страну с рядом стран НАТО из-за проведения коррупционных схем при продажах оружия, рассказал депутат Верховной рады Андрей Билецкий.
Обновлено в 03:23
Хоккей

Овечкин первым в истории НХЛ забросил 45 шайб в десяти сезонах

Овечкин стал первым в истории НХЛ, кто забросил 45 и более шайб в десяти регулярных сезонах.
Обновлено в 00:16
Политика

Трамп попросил Китай немедленно отменить пошлины на сельхозпродукцию

Трамп написал в Twitter, что обратился к Китаю с просьбой немедленно отменить все пошлины на сельскохозяйственную продукцию (включая говядину, свинину) "основываясь на том факте, что мы идем к соглашению по торговле в рамках дискуссий, и я не повысил пошлины в рамках второго пакета до 25% первого марта", - цитирует Трампа РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:18
Шоу-бизнес

В Сети дали советы экс-жене депутата после слов о «нищебродах»

Высказывание бывшей супруги депутата Госдумы Виталия Южилина актрисы Илоны Столье о «нищебродах» в дорогих ресторанах вызвало волну критики в Сети.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия

Пакистан обвинил Индию в гибели мальчика из-за артобстрела в Кашмире

Обновлено в 00:35
Армия и оружие

Глава российского Генштаба назвал главные угрозы нацбезопасности РФ

Глава Генштаба подчеркнул необходимость развития форм и способов стратегического сдерживания противника, а также развитии системы обороны российского государства.
Обновлено в 04:22
Космос

SpaceX впервые отправила к МКС новейший корабль Dragon-2

С мыса Канаверал во Флориде стартовал первый в истории частный пилотируемый космический корабль Dragon-2 (Crew Dragon).
Обновлено в 03:17
Происшествия

В Саратовской области умерла еще одна жертва взрыва газа в кафе

Число погибших в результате взрыва газа в кафе в Саратовской области увеличилось до двух человек, сообщил РИА Новости в субботу начальник пресс-службы областного минздрава Александр Колоколов.
Обновлено в 03:45
Политика

Прах Нестора Махно хотят перенести в музей на его родине на Украине

Обновлено в 03:26
Происшествия

Учительницу из Петербурга обвинили в избиении пятиклассника

Полиция Приморского района Петербурга проверяет сообщения о травмировании школьника. 11-летний пятиклассник обвиняет в побоях учительницу.
Обновлено в 02:19
Политика

Лукашенко объяснил отказ признать независимость Абхазии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в свое время готов был подписать указ о признании независимости Абхазии, однако ему пришлось отказаться от этой идеи из-за возможной международной изоляции страны.
Обновлено вчера в 16:59
Шоу-бизнес

Джонни Депп подал в суд на Эмбер Херд за клевету

Голливудский актер Джонни Депп подал в суд на свою бывшую супругу, актрису Эмбер Херд, передает Deadline.
Обновлено вчера в 19:12
Общество

В России создадут единый госреестр автомобилей

Уже летом этого года в России начнёт действовать единый государственный реестр автомобилей.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Минздрав наградил московского школьника за спасение авиапассажира

Обновлено в 02:17
Единоборства

Крокоп, перенесший инсульт после боя с Нельсоном, завершил карьеру

Обновлено вчера в 17:17
Политика

Варфоломей отказался от всеправославного обсуждения церкви на Украине

Константинопольский патриарх Варфоломей отказался обсуждать вопрос об Украинской православной церкви (ПЦУ) на всеправославном уровне.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия

Более 20 человек остались без жилья после пожара в дагестанском селе

Обновлено в 02:19
Хоккей

«Питтсбург» проиграл «Баффало», несмотря на голевую передачу Малкина

"Сэйбрз" одержал победу после двух подряд поражений. Российский нападающий Евгений Малкин отметился голевой передачей.
Обновлено вчера в 22:13
Политика

ЕС запретил Польше строить канал под Калининградом

Евросоюз запретил Польше приступать к строительству канала на балтийском побережье без одобрения Европейской комиссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия

Божена Рынска госпитализирована после смерти мужа

Ранее Рынска писала в Facebook, что состояние ее мужа значительно ухудшилось за несколько месяцев до смерти из-за тяжелого бракоразводного процесса с первой женой Еленой.
Обновлено вчера в 15:35
Политика

Украинский политик рассказал, почему Киев не смог отстоять Крым

Обновлено вчера в 20:29
Происшествия

80 иностранцев задержаны в кафе и барах Екатеринбурга за одну ночь

Ночью с 1 на 2 марта силовики провели в Екатеринбурге рейд по заведениям общепита. В результате были задержаны 80 иностранцев.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие

Талибы атаковали военную базу в Афганистане

Обновлено вчера в 02:35
Общество

Стало известно, когда исчезнет снег в столице

Обновлено в 04:03
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Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
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Французский футболист
Французский футболист сенегальского происхождения, левый защитник клуба «Манчестер Сити» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года. В 2017 году перешёл в «Манчестер Сити», став самым дорогим защитником в истории футбола.
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