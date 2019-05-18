Футбол

Гвардиола: «Манчестер Сити» завершил невероятный сезонЧемпионат 15:08

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды в финальном матче Кубка Англии с "Уотфордом" (6:0). В нынешнем сезоне "горожане" стали чемпионами Англии, а также обладателями Кубка лиги.
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Хосеп Гвардьола: «„Ман Сити“ завершил невероятный год невероятным финалом»

Спорт-Экспресс14:25

Хосеп Гвардиола – о победе в Кубке Англии: «Это было невероятное завершение сезона для нас»

Матч ТВ15:25

Гвардиола: «Манчестер Сити» завершил невероятный сезон

Чемпионат15:08

Гвардиола: «То, что сделал „Манчестер Сити“ в этом сезоне, достичь тяжелее, чем выиграть ЛЧ»

Sport24.ru16:20

Силва: «Невероятные чувства, мы выиграли всё на внутренней арене»

Soccer.ru14:37

Гвардиола – после победы в Кубке: «Всегда можно становиться лучше. Нет смысла стоять на месте»

Бомбардир.ру14:16

Бернарду Силва: «„Ман Сити“ постарается выиграть еще больше титулов в следующем сезоне»

Sports.ru14:51
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Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»

В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
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Известный культурист и актер Арнольд Шварцнеггер пережил нападение во время его поездки в Южную Африку, передает "Советский спорт".
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Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе

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Подруга Юлии Скрипаль пытается продать ее квартиру

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
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Кино

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Петиция фанатов с требованием переснять финальный сезон «Игры престолов» собрала более миллиона подписей.
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С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
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Шоу-бизнес

В Виндзоре прошла третья королевская свадьба за год

18 мая в семье Виндзоров состоялась свадьба — спустя почти год после церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл вышла замуж леди Габриэлла Виндзор.
Обновлено в 14:29
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск

Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили удары, нанесенные со стороны оккупированных Голанских высот, пишет «РИА Новости» со ссылкой на военный источник.
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Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
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В США раскрыли «настоящую» цену Су-57

76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях пилота и экипажа SSJ-100

Росавиация представила документ о действиях командира и экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в Шереметьево, сообщает РИА Новости, в распоряжении которого находится копия текста.
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Авто

Kia Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом

Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.
Обновлено вчера в 22:47
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Зеленский пообещал создать «неудобства» Верховной раде

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Ранее хоккеист сборной Швейцарии Курашёв заявил, что в детстве смотрел на игру Дацюка и Овечкина.
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Политика

Саакашвили рассказал, как Зеленский должен относиться к России

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Зеленский должен забыть о двусторонних переговорах с Россией, а также сконцентрироваться на борьбе с Порошенко.
Обновлено в 20:17
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
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Deepcool Gammaxx L120T и L120 V2: необслуживаемые СЖО со 120-мм радиаторами и подсветкой

Компания Deepcool представила новые необслуживаемые системы жидкостного охлаждения серии Gammaxx, оснащённые радиаторами типоразмера 120 мм.
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Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
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Представители Google заявляют, что данные о покупках не доступны сторонним пользователям.
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Как калужская студентка работала и отдыхала в США

Студентка иняза КГУ рассказала о работе и отдыхе в США. Прошлогодние летние каникулы у калужанки Анастасии СТРОГАНОВОЙ были трудовыми.
Обновлено в 14:30
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Посольство РФ в США обвинило Вашингтон в спекуляции на трагедии

Госдепартамент США продолжает попытки спекуляций на тему трагических событий в истории России с целью накалить межнациональную обстановку.
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Забор из бетонных плит раздавил мальчика в Верхней Пышме

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В Хельсинки реализуют доставку еды на дронах

Завтрак, обед или ужин жители Хельсинки теперь смогут получить при помощи дрона.
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Хосеп Гвардиола
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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