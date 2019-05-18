Футбол
Гвардиола: «Манчестер Сити» завершил невероятный сезонЧемпионат 15:08
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды в финальном матче Кубка Англии с "Уотфордом" (6:0). В нынешнем сезоне "горожане" стали чемпионами Англии, а также обладателями Кубка лиги.
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Футбол
Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»
В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
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Сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии.
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Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе
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18 мая в семье Виндзоров состоялась свадьба — спустя почти год после церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл вышла замуж леди Габриэлла Виндзор.
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ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск
Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили удары, нанесенные со стороны оккупированных Голанских высот, пишет «РИА Новости» со ссылкой на военный источник.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено вчера в 05:17
Политика
В США раскрыли «настоящую» цену Су-57
76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
Происшествия
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Росавиация представила документ о действиях командира и экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в Шереметьево, сообщает РИА Новости, в распоряжении которого находится копия текста.
Обновлено вчера в 12:35
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Обновлено в 20:30
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Kia Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом
Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Зеленский пообещал создать «неудобства» Верховной раде
Обновлено в 12:57
Хоккей
Йоси считает, что в сборной России много отличных игроков
Ранее хоккеист сборной Швейцарии Курашёв заявил, что в детстве смотрел на игру Дацюка и Овечкина.
Обновлено в 17:55
Политика
Саакашвили рассказал, как Зеленский должен относиться к России
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Зеленский должен забыть о двусторонних переговорах с Россией, а также сконцентрироваться на борьбе с Порошенко.
Обновлено в 20:17
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Гаджеты
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Компания Deepcool представила новые необслуживаемые системы жидкостного охлаждения серии Gammaxx, оснащённые радиаторами типоразмера 120 мм.
Обновлено в 11:23
Происшествия
В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема
Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:51
Интернет
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Обновлено в 17:29
Общество
Как калужская студентка работала и отдыхала в США
Студентка иняза КГУ рассказала о работе и отдыхе в США. Прошлогодние летние каникулы у калужанки Анастасии СТРОГАНОВОЙ были трудовыми.
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Политика
Посольство РФ в США обвинило Вашингтон в спекуляции на трагедии
Госдепартамент США продолжает попытки спекуляций на тему трагических событий в истории России с целью накалить межнациональную обстановку.
Обновлено в 18:10
Происшествия
Забор из бетонных плит раздавил мальчика в Верхней Пышме
Обновлено в 13:28
Интернет
В Хельсинки реализуют доставку еды на дронах
Завтрак, обед или ужин жители Хельсинки теперь смогут получить при помощи дрона.
Обновлено в 14:09