Гвардиола: «Манчестер Сити» все еще отстает от «Барселоны» и «Реала»Бомбардир.ру 02:04

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил свой клуб с «Барселоной». В стане каталонцев специалист работал с 2008 по 2012 год.

Гвардиола: «Манчестер Сити» все еще отстает от «Барселоны» и «Реала»

Общество Чиновница из Татарстана отказалась от подаренного Porsche Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина отказалась от автомобиля Porsche, который ей подарил ее молодой человек.

Общество Минтруд назвал профессии с лучшими условиями для трудоустройства Министерство труда и соцзащиты России определило, обладатели каких профессий могут быстрее всего найти работу с помощью службы занятости, сообщает RT.

Происшествия Во Владимире скончался участник конкурса по поеданию блинов Во Владимире во время масленичного конкурса по поеданию блинов умер мужчина.

Происшествия В Петербурге из-за ДТП с десятком машин перекрыли Приморское шоссе Приморское шоссе перекрыто в сторону Санкт-Петербурга из-за массового ДТП, сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Происшествия «Ъ» узнал причину задержания экс-замглавы Росгеологии Бывший первый заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг был задержан по делу о незаконном выделении земельного участка в Подмосковье.

Политика Евросоюз вводит визы для граждан США Европейский союз с 2021 года введёт визы для въезда на территорию Шенгенской зоны для граждан США. Об этом сегодня, 9 марта, сообщает CNN.

Политика Глава Европарламента допускает перенос Brexit Начало выхода Великобритании из Европейского союза может быть перенесено с конца марта на начало июля, считает председатель Европарламента Антонио Таяни.

Политика Участник войны в Донбассе предложил «вернуть» Крым, продав его США Если украинские власти выделят ветеранам боевых действий земельные участки в Крыму, а те продадут их США, то Киев сможет вернуть полуостров себе.

Космос Спутник «Глонасс» выведен на внеплановое техобслуживание Навигационный спутник "Глонасс-М" №756 выведен на внеплановое техобслуживание, сообщили в Центре управления системой ГЛОНАСС.

Армия и оружие В ДНР заявили о расстреле солдатами Украины своего командира Украинские военные расстреляли своего командира взвода из-за замечания по поводу распития алкогольных напитков.

Общество Местонахождение «сокровищ Третьего рейха» раскрыли в Германии В Германии обнародовали дневник немецкого офицера Эгона Олленхауэра, в котором говорится, где в Польше спрятаны сокровища Третьего рейха.

Происшествия В Праге три человека получили ранения в результате стрельбы Три человека получили ранения в результате произошедшей в ночь на субботу стрельбы в 10-м районе Праги.

Происшествия Автобус с пассажирами попал в ДТП в Самарской области Автобус съехал в кювет на трассе в Самарской области, пострадавших нет.

Энергетика Американская ConocoPhillips отсудила у Венесуэлы $8 млрд Венесуэла должна выплатить американской нефтяной компании ConocoPhillips $8,7 млрд по иску, связанному с национализацией Венесуэлой активов компании в 2007 году.

Происшествия Под Петербургом из-за отсутствия тока задерживаются электрички Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, на участке Капитолово-Токсово-Пери «из-за отсутствия напряжения в контактной сети ожидается задержка пригородных поездов».

Происшествия Свыше 80 человек пострадали в Японии при столкновении парома с китом По меньшей мере 87 человек пострадали в результате столкновения скоростного парома с крупным морским животным в Японском море.

Политика Президент дал поручение по музеям Президент России Владимир Путин распорядился создать культурно-образовательные и музейные комплексы в нескольких регионах страны.

Происшествия В Краснодаре воспитательница детсада забыла ребенка на улице В Краснодаре воспитательница из частного детского сада во время прогулки забыла полуторагодовалого ребенка на улице.